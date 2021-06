Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUARTIEREPADOVA I residenti della zona si dividono in due fazioni. C'è chi pensa che l'aeroporto sia troppo vicino alle abitazioni e chi invece spesso se ne resta alla finestra a guardare affascinato i velivoli. «Abitavo qui un paio di anni fa racconta un passante, accorso appena ha saputo dell'incidente a me piace il volo, per carità, però qui non può stare. È troppo incastrato all'interno della città, con tutti i posti che...