LA STORIA

PADOVA Un quadro dedicato a Maria Madre di Amore e Misericordia, simbolo della lotta contro il coronavirus, parte da Padova per raggiungere chiese e cappelle di altri ospedali d'Italia. L'opera è stata donata da Antonella Luberti, 54 anni, ex paziente dell'Azienda ospedaliera, attualmente residente a Roma ma ancora molto legata all'equipe medica di via Giustiniani. L'immagine di Maria Madre della Misericordia, raffigurata nel dipinto, le è comparsa in sogno. Così Antonella ha dato ascolto al suo cuore e ha commissionato il quadro per dare un messaggio di speranza a tutti coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo a causa della pandemia. Per presentare l'opera ha scelto un luogo a lei caro, la chiesa di Santa Maria ad Nives in via Ospedale Civile, a ridosso del Giustinianeo. Il dipinto sarà esposto oggi alle 18, in occasione della recita del rosario e della santa messa.

Il momento di preghiera è celebrato per chiedere, per intercessione della Madonna, che questa pandemia finisca presto. «Ho sognato la Madonnina della pandemia che ci presenta il calice con l'eucarestia racconta Luberti -, il mio obiettivo è divulgare l'immagine per portare speranza. Il mio cuore è a Padova, anche perché mi chiamo Antonella e sono una grande devota di Sant'Antonio. Sono stata ricoverata e curata in Oncologia a Padova nel febbraio del 2018 per un tumore al seno». Un rapporto che rimane tutt'oggi per motivi familiari. «La fede e la scienza devono andare di pari passo, l'ho provato sulla mia pelle continua -. La Madonnina rappresenta la preghiera affinché la scienza sia illuminata, perché doni speranza a chi ha paura. Per far sì che si trovi un vaccino al più presto per combattere il coronavirus».

Antonella vive con il marito chirurgo estetico. Dopo aver lavorato per molti anni come modella, scenografa del mondo dello spettacolo e come architetto d'interni in tutto il mondo, nel 2004 scopre la Misericordia in un momento difficile della vita e rinasce spiritualmente. «La Madonna è una pellegrina d'amore continua -. Il dipinto verrà esposto il 15 ottobre all'Istituto Spallanzani di Roma e poi si sposterà a Bergamo e a Milano, città fortemente colpite dal Covid-19. Il quadro è stato realizzato grazie alle tante offerte ricevute da tutto il mondo, sono arrivate donazioni perfino dal Sud Africa».

L'opera è connessa alla preghiera del cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica Papale di San Pietro.

Elisa Fais

