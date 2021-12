LA SITUAZIONE

CITTADELLA «Si tratta di provvedimenti di natura sanitaria per i quali non si entra nel merito avendo il Servizio di igiene e sanità pubblica pieno titolo per assumerli. Ci sono quindi delle precise ragioni sanitarie al di là degli sforzi che facciamo per garantire la didattica in presenza».

Così Roberto Natale dirigente dell'Unità amministrativa territoriale di Padova e Rovigo dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, commenta la decisione delle autorità sanitarie padovane di chiudere alcune scuole perchè numerose classi sono in quarantena, seppur molto spesso fiduciaria.

«La legge parla chiaro continua il provveditore Natale - Bisogna prendere le misure sanitarie del caso e così è stato fatto. Il mondo della scuola ha sempre lavorato e continua a farlo, affinchè la didattica avvenga in presenza, ma la stessa normativa prevede, in casi di dimensioni importanti, e soprattutto per evitare la creazione di cluster, la chiusura delle scuole. Lottiamo - conclude il dirigente - contro un'emergenza sanitaria e siamo in guerra».

Nonostante tutte le attenzioni ed i protocolli adottati quindi, non si è potuto fare altro che chiudere gli istituti per la salvaguardia di alunni, studenti, personale scolastico e delle reti familiari e parentali. Certo non fa piacere a nessuno ritornare allo studio al proprio domicilio, ma le ragioni di sicurezza, arrivati ad un certo livello, lo impongono. Così è avvenuto a Cittadella nello storico istituto paritario San Giovanni Antonio Farina in Borgo Padova. Sono otto le classi, scuole per l'infanzia e primaria. Cinque classi sono in didattica a distanza. E' stato deciso di chiudere l'istituto.

A Cittadella c'è anche il secondo Istituto comprensivo più grande della provincia di Padova. A dirigerlo è Chiara Riello. Ci sono poco più di una settantina di classi in vari plessi, ed attualmente sono quindici quelle in didattica a distanza, ma già da oggi alcune rientreranno in presenza. «La situazione è sotto controllo, consideriamo che mancano quattro giorni alle vacanze di Natale - spiega il sindaco della città murata Luca Pierobon - Siamo in costante contatto con la dirigenza per quanto è necessario fare nel caso. Una scuola attenzionata è quella di Pozzetto, ma sia chiaro che nelle scuole ci sono attenti controlli ed applicazioni dei protocolli e nelle scuole in sè non ci sono contagi. Avvengono in ambito esterno, ma di conseguenza ricadono poi nella didattica». Il primo cittadino sottolinea le difficoltà che comporta il ritorno alla didattica a distanza che ovviamente nessuno avrebbe voluto ritornare ad applicare. «Sono molti i genitori che lavorano. I figli in dad vengono affidati spesso ai nonni e sono questi ultimi i soggetti più deboli. Questo secondo me è l'aspetto più delicato creato dalla chiusura delle scuole. Sono consapevole certo della necessità di salvaguardare la salute. Finora si è valutato di non chiudere il plesso di Pozzetto».

La situazione in provincia vede chiuse, rimanendo nell'Alta, la scuola media Diego Valeri a Villa del Conte, poi la scuola dell'infanzia parrocchiale a Saonara, mentre in città il 25 per cento delle classi per scuola sono in dad. In totale - stando ai dati forniti dal Servizio di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea diretto da Lorena Gottardello, sono 300 le classi in quarantena. Rimangono ancora quattro giorni di scuola prima delle festività è si spera che al rientro al nuovo anno la situazione sia migliorata. Del resto basta fare un giro nei centri tamponi della provincia per vedere che la maggior parte degli utenti, se non la quasi totalità, è rappresentata da ragazzi delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Michelangelo Cecchetto

