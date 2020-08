LA SITUAZIONE

PADOVA «La ripartenza è molto complessa. Perché prevede una serie di elementi che devono intersecarsi. Non solo la didattica e gli spazi. Ma anche il personale e i trasporti. E soprattutto dovremmo ridurre i rischi di ammassamento in una situazione che per sua natura è un luogo di aggregazione. Insomma dovremmo snaturarne una sua caratteristica tipica. Non sarà facile». Parole del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Roberto Natale.

«Proprio in questi giorni stiamo attendendo di capire quanto sarà il riparto per Padova del miliardo di euro promesso. Quando avremo il budget potremo sapere su quanto personale docente e di sorveglianza potremo contare». I binari sono due: quello dell'emergenza Covid: «Per lo sdoppiamento degli insegnanti si attingerà dalle graduatorie di istituto». E quello per le supplenze annuali. Le domande scadevano il 26 agosto. Ne sono arrivate 24.256, il 20 per cento dalle regioni meridionali. La nuova graduatoria sarà pubblicata il primo settembre in base all'ordinanza ministeriale 60 del 20 luglio 2020 che sostituisce le vecchie graduatorie.

«In ogni caso la ripartenza sarà molto delicata - continua il Dirigente - e non c'è una gerarchia di problemi, perché tutti sono importanti. Lo sdoppiamento delle classi dipenderà dagli insegnanti sui quali potremo contare. E i banchi nuovi non arriveranno per l'inizio dell'anno scolastico ma saranno diluiti entro ottobre».

«Le classi delle superiori sono le più numerose, la Provincia non ha potuto reperire altri spazi e fino ad oggi sono otto gli istituti superiori che saranno costretti a fare una didattica mista: Calvi, Ruzza, Duca d'Aosta, Nievo, Einaudi e Gramsci in città. Mentre e in provincia sono il De Nicola a Piove di Sacco e il Mattei a Conselve».

«Le scuole del primo ciclo invece non dovrebbero avere problemi perchè gli spazi sono stati reperiti. In queste settimane di lavoro le condizioni sono cambiate grazie ai contatti con gli enti locali, l'adeguamento degli edifici con interventi di edilizia leggera e la ricerca di spazi come sale civiche, parrocchie e patronati».

« Ci stiamo ancora lavorando per una decina di aule per le scuole primarie di primo grado, perché lì la didattica va garantita tutta in presenza».

«Il nostro compito ovviamente è di garantire il diritto allo studio e che le lezioni si svolgano in classe in tutti gli istituti di ogni ordine e grado. C'è stato un grande lavoro di reperimento degli spazi per il primo ciclo» prosegue Natale. «Anche il Decreto rilancio ci ha aiutato consentendo la deroga ai parametri minimi per le classi, senza contare che il calo demografico ha garantito la possibilità di una più facile gestione degli spazi».

Infine anche sollecitato dai presidenti delle federazioni di pallavolo e di pallacanestro Natale ha scritto ai presidi delle scuole chiedendo di mettere a disposizione delle società le palestre non utilizzate. Anche se è probabile che quasi tutte vengano requisite per le aule.

In ogni caso: «Ho scritto una lettera alle scuole segnalando la necessità di garantire l'attività sportiva laddove non si ci siano le esigenze della didattica a impedirlo» conclude Natale.

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

