IL PROVVEDIMENTOPADOVA Sul suo profilo Facebook pubblicava foto di Adolf Hitler e frasi inneggianti le propagante estremiste e antisemite. Senza contare che quando faceva lezione di Corano, nella moschea di via Jacopo da Montagnana, vessava i ragazzini maltrattandoli, picchiandoli e terrorizzandoli. Per questo Ahmed Junayed, ex imam diciannovenne della congregazione musulmana bengalese dell'Arcella, è stato ritenuto socialmente pericoloso e quindi espulso dal prefetto e accompagnato dalla polizia fino al centro di permanenza di Ponte Galeria...