IL PROVVEDIMENTOPADOVA Rientra l'emergenza smog: da oggi possono ricominciare a circolare i veicoli Euro 4 diesel. Non solo: per il prossimo fine settimana non sono previsti blocchi del traffico.Ieri mattina, infatti, sul tavolo dell'assessore all'Ambiente Chiara Gallani sono arrivati i dati validati dell'Arpav. Dati che, per quel che riguarda giovedì scorso, hanno segnato una concentrazione di Pm 10 inferiore ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria.Ne consegue che, da qui a venerdì prossimo saranno in vigore le limitazioni standard. Dal...