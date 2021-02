IL PROVVEDIMENTO

PADOVA Con il Covid non si può scherzare, con la violenza nemmeno. La somma di questi due potenziali pericoli è stata la scaturigine della chiusura parziale del Prato della Valle al pubblico dalle 14 alle 22. Circostanza che si ripeterà anche oggi, insieme al senso unico consigliato da via Roma al Canton del Gallo, però solo dalle 14 alle 19.

La notizia è che ieri la chiusura è stata digerita molto bene dal pubblico e che allo stesso tempo non ci sono state tensione fra gruppi di giovani. Il Prato del resto era sorvegliato da pattuglie delle forze dell'ordine mentre l'Isola è stata transennata e guardata a vista dai volontari della Protezione civile. Molti ragazzi, famiglie, innamorati, si sono seduti lungo l'anello esterno sempre ben distanziati.

La chiusura dell'isola Memmia dal punto di vista giuridico è stata possibile prima di tutto perché il sindaco è la prima autorità sanitaria della città, dunque ha il potere di emettere provvedimenti straordinari. Giordani ha risposto all'invito del Comitato per l'Ordine e la sicurezza del 25 febbraio al fine di disincentivare comportamenti potenzialmente a rischio del diffondersi del virus Covid-19, in considerazione della attuale ripresa dei contagi.

VIA ROMA

Il bel tempo ha aumentato la concentrazione di persone - il 40 per cento in questi casi arriva da fuori città - ma la direzione obbligatoria ha funzionato anche questa volta, ben supportata da agenti della Polizia locale e Protezione civile. Cominciano ad essere soddisfatti anche i commercianti delle strade di ritorno ovvero il Ghetto con via Barbarigo o via del Santo verso le quali il pubblico in uscita da via Roma era indirizzato da grandi cartelli. Probabilmente questa iniziativa è destinata a diventare stabile dando vita ad un progetto di riqualificazione delle strade meno battute.

GIORDANI

Il sindaco Giordani ieri ha effettuato un sopralluogo in Prato della Valle intrattenendosi con alcuni cittadini e i volontari della Protezione civile. «È sempre difficile per un sindaco disporre delle chiusure ma la situazione riscontrata in termini di assembramento in Prato della Valle era già critica e con questo sole poteva diventare insostenibile - ha detto - Per il futuro valuterò con questore e prefetto se riproporla. Invece il senso unico pedonale in via Roma continuerà. Direi che ieri è stata una situazione particolare per le temperature e il sole che invogliava i padovani a vivere la città. Per questo noi abbiamo schierato forze dell'ordine senza precedenti, che hanno vigilato ed effettuato i controlli. Ho visto che i padovani sono responsabili, tuttavia il contagio appare purtroppo in crescita quindi bisogna seguire attentamente la situazione e tenersi pronti a ogni evenienza auspicando un coordinamento tra sindaci dei capoluoghi e regione».

BONAVINA

L'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina ha presidiato dapprima il Prato della Valle dall'ora della chiusura a metà pomeriggio. Poi si è spostato in centro, in particolare nella zona di piazza Duomo. «In Prato ho visto una situazione tranquilla, tante persone al mattino ma con un flusso ordinato. Nel pomeriggio è andata ancora meglio. Molte persone invece, soprattutto giovani, si sono riversate in via Roma e nelle piazze. Ma erano bene controllate. Certo però non possiamo pensare di impiegare uno spiegamento di forze come quello che abbiamo visto, per ogni sabato. C'erano 87 effettivi impegnati, Vigili, Carabinieri, Polizia, secondo reparto Celere, Guardia di Finanza più la Protezione civile». M.G.

