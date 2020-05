L'INTERVISTA

PADOVA Decreti che si susseguono, normative che si accavallano. E la salute da tutelare, come priorità. Anche per chi governa il mondo della scuola le scelte su come agire in questo momento non sono facili e la programmazione per il prossimo anno comincia all'insegna dell'incertezza, perché ancora non è chiaro quale sarà lo scenario. Roberto Natale, una laurea in Giurisprudenza e attualmente dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, è impegnato a dare risposta agli innumerevoli quesiti inaspettati, generati dalla pandemia del Coronavirus.

Professore, qual è la situazione?

«Diciamo intanto che in questa fase 2 che stiamo vivendo per le nostre scuole non è poi cambiato molto, contrariamente a quanto è avvenuto per le attività economiche e sociali che in parte sono ripartite. La sospensione delle attività didattiche ha portato all'organizzazione di quelle sostitutive a distanza, che sono state avviate in maniera differenziata».

A suo avviso l'apprendimento a casa è uguale a quello che si otterrebbe seguendo le lezioni classe?

«Diciamo che tutte le scuole si sono attrezzate adeguatamente, utilizzando i mezzi tecnici necessari e i docenti stanno facendo ricorso a tutta la loro esperienza maturata sul campo. Il Ministero ha adottato nuove regole per esempio per l'esame di Stato e quindi si sta lavorando per regolamentare questi cambiamenti. Le commissioni saranno composte esclusivamente da membri interni, mentre il presidente sarà esterno e questo rappresenta una modalità del tutto nuova rispetto passato. Vedremo alla fine come saranno andate le cose, ma siamo fiduciosi che anche con questi criteri innovativi gli studenti potranno concludere nel migliore dei modi i cinque anni delle scuole superiori. Ogni ragazzo si cimenterà con un elaborato sulle materie caratterizzanti il corso di studio, un testo di italiano e poi materiale scelto dalla commissione. Gli esami online, invece, potrebbero essere un opzione solo qualora precipitasse la situazione sanitaria».

Oltre a tesine, penne e quaderni, stavolta i candidati dovranno portare con sé guanti, mascherine e gel disinfettanti.

«Non è ancora stato deciso nei particolari, ma è evidente che gli studenti durante l'esame per la maturità dovranno indossare questi presìdi anti contagio e rispettare le misure di scaglionamento. Cominceranno le prove a partire dal primo giorno in cui in tempi normali si sarebbero dovuti tenere gli esami scritti, con colloqui suddivisi per gruppetti. Tutti ci dobbiamo attrezzare in base al contenuto del decreto che appunto mette dei paletti precisi per evitare che si diffonda il contagio durante lo svolgimento degli esami».

E invece per quanto riguarda gli esami degli studenti di scuola media qual è la situazione?

«In questi casi abbiamo modalità estremamente più snelle perché le procedure sono esclusivamente telematiche. Purtroppo stiamo vivendo in un momento di grande emergenza e tutti dobbiamo tener conto di questo. Non possiamo dimenticare l'assoluta straordinarietà di quanto si sta vivendo e per averne consapevolezza è sufficiente che ci guardiamo intorno».

E per l'anno prossimo che tipo di previsioni si possono fare per quanto riguarda il futuro delle nostre scuole?

«Siamo ancora in attesa di indicazioni precise dal Ministero dell'Istruzione e quindi la discussione su come impostare l'avvio dell'anno scolastico è più che mai aperta. Comunque al lavoro ci sono dei gruppi di studio che stanno facendo tutte le valutazioni del caso, partendo da un presupposto imprescindibile e cioè che il Governo ha messo al primo posto la tutela della salute di tutta la comunità. E su questo non si può obiettare nulla».

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA