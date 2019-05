IL PROGETTO PADOVA La scena merita di essere raccontata. Giordani prende sottobraccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOPADOVA La scena merita di essere raccontata. Giordani prende sottobraccio Mazzei, il costruttore, e dalla terrazza gli indica il parcheggio sottostante. «No, qui dobbiamo mettere un ufficio informazioni per turisti, si fermano 40 pullman, 500 macchine, non si può». L'altro abbozza e allora Giordani lo fissa. «Non mi dire che devo mettere soldi perché non ne abbiamo. Costruiamolo vicino al box delle casse».Imprenditore vs imprenditore. Vedremo chi la spunterà. «È un posto fantastico - continua il sindaco - con una visuale...