IL PROGETTO

PADOVA Covid test for Protezione Civile è il progetto presentato ieri mattina dal presidente della Provincia Fabio Bui, dal consigliere delegato alla Protezione Civile Vincenzo Gottardo con il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Luciano Flor, il direttore sanitario Daniele Donato e Massimo Maran, coordinatore del Nucleo Provinciale di Protezione Civile. Saranno circa 1600 i volontari della Protezione Civile che già da oggi saranno sottoposti a tampone e, dal prossimo mese, a test sierologici nel percorso definito da Provincia e Azienda Ospedaliera per verificare se le persone direttamente coinvolte nell'emergenza hanno contratto il Coronavirus.

IL PUNTO

L'avvio del progetto è stata l'occasione per fare il punto del grande impegno dei volontari e del lavoro fin qui svolto, ora che si entrerà nella Fase 2 annunciata da Conte. «Tutti si aspettavano di più dal presidente del Consiglio - afferma Bui - l'annuncio di 4 o 5 tappe chiare per il rilancio economico. Speriamo che tra qualche giorno ci siano azioni concrete e non annunci. Certo la regia è dell'andamento del virus, ma servono provvedimenti per affrontare questi mesi. Noi da febbraio abbiamo espresso il massimo impegno ed è tempo di un bilancio di quanto fino ad ora fatto. I dati del Veneto circa il Coronavirus sono buoni anche grazie ai volontari che stanno lavorando 24 ore al giorno per distribuire mascherine e altro materiale. Sono 9 milioni quelle fornite dalla Regione e 9 milioni dal Governo, distribuite ai 563 Comuni veneti con 195 trasporti e 13mila chilometri percorsi. La nostra Protezione Civile è di esempio per tutta l'Italia: ha distribuito buoni pasto, donazioni, aperto ecocentri e i volontari hanno supportato i Comuni che non avevano abbastanza personale. Un grande lavoro è stato fatto anche con le 11 tende montate davanti all'ospedale. La cosa fondamentale, da non dimenticare ad emergenza finita, è il risultato della collaborazione fra enti».

LA COLLABORAZIONE

Sulla collaborazione puntano anche Flor e Donato. «La macchina ha funzionato, e le persone accolte nelle tende hanno trovato risposte, un'attività che ha permesso di mettere in sicurezza l'ospedale che ha continuato a lavorare a pieno regime - spiega Flor - tutto grazie anche al grande supporto dei volontari della Protezione Civile, Croce Rossa e di tutti quelli che si sono impegnati». «Si è messa in atto una sinergia straordinaria tra istituzioni, accogliere i pazienti nelle tende è stato fondamentale - aggiunge Donato - si sono evitate promiscuità tra infetti e non infetti. Finora sono state accolte 9mila persone con punte di 500 in un giorno ed i volontari erano sempre presenti. Ora si passa a tamponare loro stessi». Gottardo fa il punto della situazione sul lavoro svolto. «Il magazzino della Protezione Civile di Padova è il centro di smistamento per tutto il Veneto, tutto il materiale arriva in città e poi viene distribuito alle sette province e ai 13 Distretti padovani della Protezione Civile che si sono occupati di informazioni ai cittadini, consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, consegna di materiale alle Rsa, supporto logistico agli ospedali, vigilanza e controllo al ripristinato ospedale di Monselice, supporto ai flussi nei distretti sanitari, nei mercati, negli eco centri e anche nei centri commerciali. Da fine febbraio sono impegnati nelle varie attività circa 1500 volontari al giorno per un totale di 334 squadre. Sono state montate in totale 40 tende all'esterno di ospedali della provincia e all'Rsa di Merlara. Ancora una volta la macchina della Protezione Civile ha saputo distinguersi per l'alto senso civico dei suoi componenti».

Luisa Morbiato

