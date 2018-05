CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOIl Comune stanzia 700 mila euro per trasformare il centro culturale San Gaetano in una sede espositiva da dedicare all'arte contemporanea e alla fotografia. Ad annunciarlo è l'assessore alla Cultura Andrea Colasio. «Il nostro obiettivo è molto semplice spiega Vogliamo far diventare Padova un punto di riferimento per quel che riguarda le mostre, anche a livello internazionale». Per far questo, palazzo Moroni ha in mente di dar vita a tre sedi espositive con diverse specializzazioni. Nello specifico, i Musei Civici dovrebbero...