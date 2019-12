IL PROFILO

PADOVA Tre nomi, tre date di nascita e un grande mistero sui suoi primi giorni in Italia. Non è facile per i carabinieri della compagnia di Padova ricostruire il profilo del diciassettenne tunisino che ieri mattina si è preso la scena in via Cardinal Callegari, fuggendo ai carabinieri e minacciando di buttarsi dal tetto dell'istituto Ruzza.

Partiamo dalle certezze: il giovane è stato fermato una decina di volta, quasi sempre nella provincia di Padova, ma spesso e volentieri ha dato generalità e informazioni diverse. Conta due precedenti penali, entrambi relativi allo scorso settembre: uno per spaccio di sostanze stupefacenti e un altro per rapina impropria in un negozio dell'Arcella. Il giudice del Tribunale dei Minori di Venezia ne aveva disposto il trasferimento in una comunità minorile della provincia di Verona, proprio per questi due episodi, ma lo scorso 14 dicembre il giovane tunisino si è allontanato e non è più tornato. Ieri ne è stata disposto il trasferimento al carcere di Treviso perché con gli operatori veronesi era stato decisamente aggressivo e minaccioso: difficile ipotizzarne un ricollocamento nella stessa realtà. Per l'episodio di ieri mattina a Padova, invece, potrebbe configurarsi al massimo il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri padovani lo conoscono dal 2018, ma non ci sono informazioni precedenti su di lui. Quando è arrivato in Italia? Chi lo ha portato? Dove è stato fino al 2018? È probabile che sia sbarcato sulle coste italiane con uno dei cosiddetti barconi fantasma, evitando così di essere fotosegnalato al proprio arrivo sul territorio nazionale. Chi frequenta la zona di via Aspetti in ogni caso racconta di averlo visto più volte bazzicare attorno alla scuola. Tenendo conto che da tempo si parla di spaccio e di intrusioni notturne, è possibile che il giovane avesse già bivaccato dentro il complesso Ruzza.

È la seconda volta nel giro di quattro mesi che all'alba i riflettori si accendono su via Cardinal Callegari: il 12 settembre un imponente blitz della polizia, supportata da carabinieri e vigili urbani, portò al termine dopo 134 giorni dell'occupazione della Casetta Berta da parte degli attivisti del collettivo Catai, vicini al partito Potere al Popolo. Anche in quel caso la strada rimase a lungo bloccata, proprio davanti allo stesso complesso scolastico.

G.P.

