IL PROFESSORE

ABANO «Anima sana in corpore sano: ho rivisto questa massima, accorgendomi che i ragazzi hanno risentito in senso negativo in questi mesi della mancanza di movimento e mi sono dato da fare comunque con loro, ora spero davvero di poter avere la possibilità di riprendere a fare lezione nella nostra palestra, anche se con tante incertezze ancora». Parla così Dario Reda, 30 anni, insegnante padovano di Scienze Motorie all'istituto superiore Leon Battista Alberti di Abano, che domani si appresta a rientrare a scuola. «La mia è una materia in cui la pratica è determinante - racconta - tanto che anche durante il lungo periodo appena trascorso ho cercato di dare alcuni spunti ai miei studenti, partendo dalla domanda cosa vorrei che mi proponesse il mio insegnante di scienze motorie nel periodo della Dad? Quesito al quale ho subito risposto, non certo teoria, davanti ad uno schermo, ma attività pratiche, per farli muovere, non stando seduti». E così il docente ha chiesto a tutti i suoi studenti di scaricare una applicazione, Strava, che misura le fatiche degli sportivi e ognuno di loro si è applicato nella disciplina preferita, creando delle classi virtuali. «Ho monitorato settimana per settimana i risultati, spesso i genitori sono stati coinvolti nelle attività dei figli, un modo per aiutare tutta la famiglia a fare attività». Inoltre il professor Reda ha organizzato la domenica momenti di incontro, nel rispetto delle distanze di sicurezza, escursioni in bicicletta, per gli studenti più grandi: «Attività delle quali avevo parlato prima con la preside, che sono servite a migliorare i risultati individuali, ma soprattutto a recuperare la socialità, che a tutti gli studenti, forse ancor più che agli adulti, è mancata», aggiunge Dario Reda. E quella massima Anima sana in corpore sano, lo accompagnerà anche da domani al ritorno a scuola. «Dopo tre mesi di Dad, l'approccio degli studenti anche alla mia materia è davvero cambiato. Se prima, al docente giovane chiedevano come fare per evitare la lezione senza risultare assenti, magari per andare al bar o approfittare per fare dell'altro, ora invece sempre più insistentemente mi contattano per sapere quando sarà possibile riprendere le attività didattiche», sottolinea Reda. «Dobbiamo spronarli i nostri giovani a non chiudersi in sé stessi, come potrebbe accadere in questo periodo con la Dad e la tendenza a crearsi una zona di comfort, escludendosi dagli altri. Un compito impegnativo per noi docenti, ma spero davvero che con l'aiuto dei ragazzi e delle loro famiglie, potremo riprendere ad avere anima sana in corpore sano».

Nicola Benvenuti

