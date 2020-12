LA STORIA

PADOVA «Il più bel regalo di questo Natale? Essere tornato al lavoro dopo 21 giorni di Covid-19». In trent'anni di onorata carriera, non era mai capitato al professor Umberto Cillo, direttore del Centro di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato dell'Azienda ospedaliera universitaria, di assentarsi così a lungo dalla sala operatoria. «Ero in astinenza», sorride oggi, in perfetta forma. «Il 22 dicembre sono rientrato, e in un giorno solo ho fatto un trapianto di fegato, un'epatectomia e un duodeonecefalo, interventi che solitamente richiedono una giornata ciascuno. É stato un concentrato di fuoco, ma mi sono sentito veramente, e nuovamente, io».

L'ATTIVITÁ

In questo 2020 campale, lui e la sua équipe hanno lavorato sodissimo, inanellando finora 95 trapianti, soprapponibili ai 100 tondi dell'anno scorso. «Non ci siamo mai fermati, nonostante i due mesi di lockdown della scorsa primavera, e la situazione attuale, per niente facile. L'Azienda ospedaliera ha sempre garantito l'alta specialità, purtroppo in tutta Italia sono mancati i donatori. Come abbiamo fatto? Abbiamo puntato sui trapianti da donatore vivente, uno anche l'altro ieri, siamo ricorsi alla tecnica dello split (un organo viene diviso in due parti, salvando quindi due vite, ndr), non abbiamo mai detto di no ad alcuno. Non bisogna dimenticarsi dei pazienti oncologici che stanno vivendo un momento drammatico, per paura soprattutto: non si presentano ai controlli, chi ha sintomi prende tempo, temendo il Covid. Il prezzo del Coronavirus è anche questo: chi non accede alle strutture sanitarie per il terrore del virus».

LE PRECAUZIONI

Il professore cinquantottenne, alla notizia del (suo) tampone molecolare positivo, ha preso inizialmente una bella sventolata. «Ho visto ragazzi giovani stare malissimo: quando la malattia è capitata a me, conoscendone da medico la variabilità, mi sono spaventato. Ho avuto sintomi, febbre, ma tutto si è risolto stando a casa. Alla fine mi è andata bene, anche i miei collaboratori sono tornati al lavoro: penso a Enrico Gringeri che è stato ricoverato, e ora è qui in corsia anche lui». E sì che, in quanto a prudenza, in reparto non si sono limitati. Già il 22 febbraio Cillo aveva chiuso alle visite dei parenti, se non in casi eccezionali. «Tutti abbiamo adottato fin da subito i dispositivi di protezione individuale, siamo stati attentissimi per tutelare i nostri pazienti, particolarmente fragili. Ci siamo stupiti noi per primi, probabilmente il contagio è stato veicolato da un paziente con tampone negativo ma che precedentemente era stato a contatto con molti positivi, e da lì è partita la crisi del reparto, per fortuna i nostri assistiti sono rimasti intonsi, ma il contagio ha interessato il personale, tutte le figure, anche gli infermieri e gli specializzandi, per fortuna non tutti contemporaneamente».

Il suo pensiero va ad alcuni casi complessi che in questi 21 giorni si sono accumulati, soprattutto persone col cancro, interventi ora da smaltire: perchè lo staff di Cillo, oltre al centinaio di trapianti epatici, ogni anno compie dalle 700 alle 800 operazioni su malati neoplastici. «Andiamo avanti a tutta forza, adesso l'intera équipe si è messa in lista per il vaccino. Anche noi guariti - rivela Cillo - abbiamo dato una disponibilità massiva. La gente deve comunque stare superattenta. Con il Covid-19 dovremo fare i conti ancora per i prossimi sei mesi».

Federica Cappellato

