Il procuratore capo: «Attendiamo autopsia e perizia psichiatrica»

Prima di poter dire cos'è davvero successo in quella cascina dispersa nella campagna della profonda Bassa Padovana, «bisognerà aspettare i referti dei medici legali e l'eventuale perizia psichiatrica» su Federico Bernardinello, 54 anni, che per ora è stato solo denunciato per è stato denunciato per truffa e occultamento di cadavere. Lo assicura il procuratore capo presso il tribunale di Rovigo, Carmelo Ruberto, che sta coordinando l'inchiesta assieme al sostituto procuratore Francesco D'Abrosca.«Quando esco di qua la faccio finita»....