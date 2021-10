Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMAPADOVA Più di 20 autisti no vax oggi, grazie ai tamponi rapidi, potranno essere regolarmente in servizio, ma rimane alto il rischio caos. La Cisl, intanto denuncia: «Busitalia ha inviato fuori tempo massimo le indicazioni sulla gestione del personale sprovvisto di green pass. Così è impossibile organizzarci».Questa mattina anche il trasporto pubblico dovrà fare i conti con l'entrata in vigore della certificazione verde. Nel...