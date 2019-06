IL PROBLEMA PADOVA Le parolacce sulla panchina del parco, la dedica d'amore sul

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMAPADOVA Le parolacce sulla panchina del parco, la dedica d'amore sul cavalcavia della tangenziale e l'insulto politico sul palazzo in pieno centro. Non solo arte urbana, purtroppo, nei muri di questa città. L'altro lato della medaglia è rappresentato dai continui imbrattamenti che si verificano in ogni quartiere, costringendo gli addetti comunali a costanti interventi di pulizia. A Padova i vandali costano almeno mezzo milione di euro ogni anno, considerando ciò che spendono il Comune e la società Aps per pulizie e riparazioni....