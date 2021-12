IL PROBLEMA

PADOVA Il sistema informatico dell'Ulss Euganea muove i primi passi per liberarsi dalla ragnatela tessuta dagli hacker. Da ieri mattina è ripartito il servizio elettronico di prescrizione farmaceutica e specialistica, che a seguito dell'attacco risultava bloccato. I medici di medicina generale e i farmacisti, infatti, finora hanno dovuto arrangiarsi con carta e penna, tornando alla compilazione delle tradizionali ricette rosse. Ora iol problema è in fase di risoluzione. Il sistema non funziona ancora su tutto il territorio provinciale, ma per gran parte dei medici di famiglia il problema sembra essere rientrato. Dopo una settimana da incubo, a partire da lunedì, negli ambulatori si tornerà a lavorare a pieno regime e senza disservizi. Si segnalano però ancora disagi nelle sedi della guardia medica, in particolare a Padova, dove non funzionano i telefoni.

AL LAVORO

I servizi informatici stanno continuando a lavorare senza sosta, per risolvere la situazione nel minor tempo possibile in ogni zona del padovano. «L'Unità di Crisi dell'Ulss Euganea ha definito un piano di progressiva riattivazione dei servizi, a partire dal weekend, facendo particolare attenzione a quelli giudicati urgenti - fa sapere l'azienda socio-sanitaria -. Ovvero pronto soccorso, anatomia patologica, laboratorio analisi, radiologia, ricette dematerializzate, prelievi e approvvigionamento sangue». Saranno date maggiori informazioni ai cittadini nei prossimi giorni, ad attivazione dei servizi avvenuta.

LA CORSA

A partire da ieri pomeriggio le farmacie hanno ricominciato a scaricare le ricette dematerializzate e, da subito, è scattata la corsa all'acquisto. Molti cittadini, soprattutto i più anziani, hanno aspettato fino all'ultimo, rischiando di esaurire le scorte negli armadietti di casa. «Dopo una settimana che le ricette non funzionano, ora il sistema ha preso a ripartire dichiara il dottor Andrea Collesei, presidente dei farmacisti non titolari di Padova -. Le farmacie sono prese d'assalto da anziani e pazienti cronici che devono rifornirsi dei medicinali dei quali sono stati sprovvisti finora. Spero che l'Ulss riveda i suoi sistemi informatici così da evitare altre spiacevoli situazioni simili».

L'ESPERTO

Tra qualche giorno la sanità padovana potrebbe tornare alla normalità, grazie all'attività di bonifica svolta dalla task force di informatici dell'Euganea su ogni computer e sistema informatico. «Auspico che le istituzioni, a partire dalla Regione, dalle associazioni imprenditoriali, e università aggiunge il professor Mauro Conti, presidente del corso di laurea magistrale Cybersecurity all'Università di Padova alzino la guardia con maggiori misure di protezione e capacità di business continuity. E' necessario fare leva sulle eccellenze, che sono nelle aziende, nelle università e le teste dei nostri studenti. L'obiettivo primario è rendere le infrastrutture e le aziende più sicure».

COS'È SUCCESSO

L'attacco hacker che sta tenendo sotto assedio il cuore informatico dell'Ulss 6 Euganea è stato sferrato lo scorso 3 dicembre. Le infrastrutture informatiche dell'Ulss 6 sono state invase da un ransomware', un tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo che infetta, richiedendo un riscatto da pagare per rimuovere la limitazione. I file vengono cifrati e solo la chiave in possesso dell'attaccante può sbloccarli e riportarli in chiaro. E' stato chiesto un riscatto in criptovalute, perché non tracciabile, ma l'Ulss Euganea ha rifiutato. Il mega database con banche dati sembra non sia stato colpito dai pirati informatici, l'Euganea è in attesa della certificazione da Oracle Corporation (una multinazionale del settore informatico, con sede nella Silicon Valley). Sulla possibile fuoriuscita di dati sensibili, la direzione dell'azienda socio-sanitaria non si sbilancia, essendo area oggetto d'indagine.

E.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA