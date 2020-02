IL PROBLEMA

PADOVA «Chiamatela pure con il suo nome: è psicosi». Ad assicurarlo sono decine di farmacisti sparsi sul territorio comunale, travolti dall'allarme Coronavirus. Linee telefoniche intasate, clienti in fila, una sola e unica richiesta: «Avete mascherine?».

Tra diagnosi casalinghe, improbabili rimedi fai-da-te, consigli medici estrapolati dal web e scorte che non si sa quando verranno rimpinguate, le farmacie hanno dovuto fare i conti addirittura con gli sciacalli. «É stato un assalto. Venerdì sera è cominciato il vero afflusso, con persone che entravano sventolando i telefonini con le notizie del contagio a Vo - raccontano dalla farmacia Al pozzo d'oro - Qualche settimana fa avevamo ordinato qualche migliaio di mascherine ma vista l'imponente richiesta non sono ancora arrivate». Già, perché non solo la corsa per accaparrarsi maschere protettive, gel lavamani a base di alcol e salviette disinfettanti ha lasciato sguarnita la città, ma anche i grossisti hanno l'acqua alla gola poiché la produzione - in gran parte cinese - è satura. Al momento acquistare i prodotti a Padova è pressoché impossibile ma nei prossimi giorni la missione potrebbe non essere affatto più facile. «Tutti abbiamo ordinato i materiali, ma non ce ne sono - spiegano alla farmacia Internazionale - Stamattina (ieri ndr) è stato un assalto. La coda arrivava fin sotto il portico ma tanti uscivano a mani vuote. Diverse persone le settimane scorse hanno comprato scorte con migliaia di pezzi da spedire nei Paesi d'origine, dove sono introvabili».

Le farmacie non sono però gli unici locali a essere bersagliati. Parafarmacie, negozi di prodotti per l'igiene, supermercati e ferramenta condividono lo stesso destino. «Tutti i punti vendita hanno esaurito quei prodotti» raccontano da Tigotà. «Cercavamo le mascherine da una settimana, siamo riusciti a trovare solo quelle per i lavori edili in un negozio Eurobrico. Meglio di nulla» spiegano due giovani che le calzano passeggiando in piazza della Frutta. «Qualcuno ha preteso l'alcol denaturato nonostante abbiamo ovviamente sconsigliato di usarlo per pulire le mani» fanno sapere dalla parafarmacia di un supermercato mentre fra le corsie del negozio gli scaffali con gel, salviette e fazzoletti sono ormai deserte. Anche in un negozio di oggettistica il titolare cinese fornisce la stessa versione: «Tanti hanno paura ma vengono lo stesso a cercare le mascherine».

Se in centro la situazione è al limite, non va meglio nei quartieri. Arcella, Stanga, Guizza, Mortise, Madonna Pellegrina, Brusegana, la risposta è sempre la stessa: «Finito tutto». «Purtroppo è scattata la fobia. Il problema è che tanti si informano poco e male - spiegano dalla farmacia Mian di Montà - Le mascherine servono solo a chi è malato per non diffondere il virus, non a chi è sano per non prenderlo». Che la psicosi rischi di avere pericolose degenerazioni sono convinti anche alla farmacia al Duomo: «Qualcuno è arrivato terrorizzato per aver acquistato dei mobili in un negozio gestito da cinesi, certo di essersi infettato. Un'assurdità, senza contare che non sarebbero dovuti venire in mezzo alla gente. Noi abbiamo prodotto da soli un gel disinfettante, andato subito a ruba. A preoccupare sono certi discorsi che fomentano il panico e la caccia all'untore». Non bastasse, al negozio sono anche arrivate telefonate alquanto discutibili: «Hanno proposto di acquistare 200 mascherine a due euro l'una. Autentico sciacallaggio».

Serena De Salvador

