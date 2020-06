IL PROBLEMA

OSPEDALETTO EUGANEO Le norme antiCovid potrebbero essere la mazzata definitiva per l'asilo parrocchiale di Palugana, frazione di Ospedaletto Euganeo. Il 2021 dovrebbe essere l'ultimo anno di attività viste le poche iscrizioni degli ultimi anni, complice il calo demografico. Ma la scuola potrebbe non riaprire i battenti a settembre. I 40 piccoli alunni iscritti potrebbero dover migrare altrove e le tre dipendenti (due maestre e una cuoca) la settimana scorsa sono state pre allertate rispetto alla possibile perdita del posto di lavoro. Una decisione messa sul piatto dalla Curia cui però si oppone con forza l'amministrazione del sindaco Giacomo Scapin.

I PATTI

«I patti vanno rispettati, non si può privare così all'improvviso una comunità di un servizio importante come la scuola materna», afferma il primo cittadino. Messo al corrente della situazione per vie informali, Scapin ha espresso la contrarietà dell'intera giunta sia alla parrocchia del Tresto, proprietaria della scuola, sia a don Lorenzo Celi, direttore dell'ufficio diocesano dell'Educazione e della Scuola, invitando la Curia a garantire lo svolgimento del prossimo anno scolastico. «L'amministrazione è vicina alle famiglie dei bambini e alle maestre e si rende disponibile a contribuire alle decisioni che la Curia vorrà prendere in via definitiva», prosegue Scapin. La comunicazione ufficiale non è ancora arrivata ma è bastato il passaparola informale a diffondere preoccupazione in paese, dove le scuole materne paritarie sono due: una in centro a Ospedaletto, gestita dalla parrocchia di San Giovanni Battista, l'altra nella frazione di Palugana, gestita dalla parrocchia della Beata Vergine del Tresto, di cui la scuola porta il nome.

LA STORIA

Quella di Palugana è una scuola centenaria: il fabbricato e i terreni sono il frutto di una donazione da parte della storica famiglia Longo. «L'amministrazione comunale ha sempre contribuito con ingenti contributi alla gestione della scuola materna racconta il sindaco Scapin e in passato anche con interventi di adeguamenti igienico sanitari. La gestione della parrocchia del Tresto e di conseguenza dell'asilo, pur con difficoltà è stata portata avanti dal precedente parroco don Paolo Mercurio». L'anno scorso, con l'avvicendamento da parte di don Davide Canazza era arrivato anche l'annuncio della chiusura imminente dell'asilo, visto il calo di iscritti e le difficoltà economiche per garantire il servizio. «Tutti erano preparati a questo evento, negativo ma inevitabile, a causa di numerosi fattori, tra cui il calo delle nascite prosegue il sindaco Poi è arrivato il Covid-19». L'adeguamento alle norme richiederebbe un dispendio di risorse per la parrocchia. Il gioco potrebbe non valere la candela secondo la Curia, visto che comunque la scuola materna ha i mesi contati. Tanto più che sull'iniziativa che ogni anno porta una boccata d'ossigeno alla casse parrocchiali, cioè la pesca di beneficienza in occasione della Fiera del Tresto di settembre, pende ancora un punto di domanda. Per ora ciò che preme all'amministrazione, portavoce della preoccupazione delle dipendenti e delle famiglie, è che il prossimo anno scolastico venga garantito.

LA PREOCCUPAZIONE

«La chiusura anticipata sarebbe un trauma e sarebbe irrispettoso nei confronti di chi ha fatto la domanda di iscrizione conclude Scapin Le famiglie sarebbero costrette a correre ai ripari cercando altre strutture e le dipendenti resterebbero senza lavoro». Per domani era in programma un incontro tra la parrocchia e i genitori, ma è stato annullato. «Questo mi fa ben sperare, forse è segno di un ripensamento», commenta Natalino Battistella, che per decenni ha dato una mano con la contabilità dell'asilo. «Sono in attesa di una risposta da parte degli uffici competenti della Curia», afferma don Davide Canazza.

