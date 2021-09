Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAPADOVA Primo giorno per i bambini degli asili e subito primi intoppi legati al Green pass. Ieri mattina hanno riaperto i nidi e le materne comunali di Padova accogliendo 1.800 bimbi: contrariamente alle aspettative le prime vittime dell'obbligo del Green pass non sono state insegnati, operatori scolastici, addetti alle pulizie o al servizio mensa, che ieri mattina, sono risultati in regola. A dover fare i conti con la mancanza del...