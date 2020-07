IL DEBUTTO

PADOVA «Ecco, bravo. Una bella giacca e la camicia dentro i pantaloni. Voglio vederti sempre così, l'immagine del Comune è importante». Il siparietto tra il sindaco Giordani e il suo nuovo assessore Ragona è andato in scena martedì mattina, nel giorno in cui il nuovo titolare di Urbanistica e Lavori pubblici è sceso metaforicamente dal tram di Busitalia per salire al secondo piano di Palazzo Moroni. Nel suo primo vero giorno da assessore - quello in cui per la prima volta prende possesso del nuovo ufficio - Ragona rinuncia alla giacca perché più che ai formalismi c'è da badare subito alla sostanza. I dossier sulla scrivania sono già tanti: dal tram alle piste ciclabili, fino ai terreni Ira al Basso Isonzo. E c'è anche la prima azione politica. «Ho parlato con Andrea Micalizzi. Metteremo a Bilancio 2020 la progettazione di due nuove piste ciclabili. Quella in via dell'Orna alla Guizza e quella in via Ca' Panosso ad Altichiero». Un doppio progetto, avviato dal predecessore Lorenzoni, che fa da preambolo ad un piano ben più ampio: «Desidero vedere una città sempre più a misura di biciclette e di pedoni. La bicipolitana con una rete di piste integrate in tutta la città è un progetto meraviglioso e lavorerò per portarlo a termine».

LA NOMINA

Prima di guardare ai progetti futuri, però, facciamo un passo indietro. «Si è iniziato a parlare di un mio possibile ingresso in giunta a febbraio, poco prima che scoppiasse l'emergenza Covid, quando ancora si ipotizzava un voto regionale a maggio. Non ho mai avuto contatti diretti col sindaco, il dialogo l'ha sempre mantenuto Coalizione Civica che mi ha proposto. E anche nell'ultima fase non mi sono mai fatto prendere dalla fretta: avevo già abbastanza di cui pensare in Busitalia».

Già, l'azienda di trasporti. Qual è stata la miglior gratificazione e quali le maggiori difficoltà nei suoi due anni e mezzo da presidente? «La soddisfazione più bella è stata inaugurare il Night Bus e vedere la risposta dei padovani, le difficoltà invece derivavano dal fatto che la gente pensava che il presidente avesse molto più potere di quello che ha in realtà. Invece non è un ruolo operativo e molti aspetti, in ogni caso, sono soggetti a leggi regionali e nazionali». Ha affrontato le polemiche sugli incidenti e la presunta scarsa manutenzione: «Io sono certo che le cose siano state fatte come andavano fatte, dal mio punto di vista ho la coscienza totalmente a posto».

LE PRIORITÁ

Inevitabile, nel giorno in cui prende le chiavi del nuovo ufficio, pensare al nuovo tram. «Il progetto definitivo della linea Sir 3 verrà presentato pubblicamente nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il Sir 2, invece, a ottobre invieremo il progetto al Ministero». Gli occhi si illuminano quando pensa alle piste ciclabili: «Il progetto della Bicipolitana lo porterò avanti con convinzione, tutte le città europee vanno in questa direzione». E i commercianti del centro, che invocano soprattutto più parcheggi? «Di parcheggi ce ne sono già molti, Lorenzoni aveva giustamente avviato un'opera di informazione per indicare quelli meno utilizzati. In ogni caso parleremo di tutto e auspico che ci troveremo d'accordo su molti appunti». Tradotto: i commercianti non devono temere un ambientalista in giunta. «Io con loro voglio confrontarmi, non certo andare allo scontro».

IL MODELLO

Tra i primi temi delicati sul tavolo c'è anche quello dei terreni dell'Ira al Basso Isonzo. «In quell'area c'è il permesso di costruire in base a vecchi e legittimi permessi. Io sono dell'idea che lì non si debba edificare, stiamo lavorando coi proprietari per trovare un'intesa che soddisfi loro e che tuteli la città. L'operazione della perequazione al parco Iris rappresenta un modello unico e vincente, da seguire».

GRANDE DISTRIBUZIONE

Uno dei grandi temi da affrontare, da assessore all'urbanistica, sarà poi quello della grande distribuzione. «In città i supermercati dilagano e sono senza dubbio troppi. Sotto i 1.500 metri cubi il Comune può fare ben poco perché la legge regionale ha liberalizzato queste strutture, ma assieme al sindaco, all'assessore Bressa e agli uffici studierò nuovi strumenti per evitare una vera e propria esplosione». Mentre parla, il suo telefono cellulare vibra di continuo. Colleghi di giunta, tecnici, collaboratori. A Palazzo Moroni c'è un mondo da scoprire.

