PADOVA «Vi auguro che il nuovo anno sia migliorativo e fonte di felicità anche in ambito lavorativo». Tra i tanti messaggi di auguri spediti a mezzanotte e nelle ore successive dal dottor Alessandro Galan ce n'è anche uno, simbolico e significativo, inviato al gruppo WhatsApp del reparto che guida. Galan, direttore del reparto di Oculistica dell'ospedale Sant'Antonio, è considerato uno dei massimi esperti del proprio campo a livello nazionale. Un pilastro della sanità veneta che in questi giorni vive da spettatore più che interessato il passaggio di gestione dall'Ulss 6 Euganea all'Azienda ospedaliera universitaria.

Il messaggio WhatsApp, spedito ieri mattina, era destinato a 13 medici, 20 infermieri e 3 dipendenti amministrativi che compongono un reparto ritenuto di assoluta eccellenza. «Io conto poco, loro contano moltissimo - sorride il dottor Galan -. Li adoro, si danno moltissimo da fare e mi piace pensare che nel nuovo anno siano felici anche nel lavoro. L'auspicio è che il cambiamento porti ad un ulteriore miglioramento della situazione».

Se molti colleghi medici del Sant'Antonio negli ultimi mesi hanno espresso contrarietà all'ipotesi del passaggio di proprietà, lui invece esprime ottimismo. «Sì, sono fiducioso - conferma nella mattinata di Capodanno -, come sempre nella vita». Poi entra nel merito del discorso: «Il nostro reparto è sempre stato tenuto in grande considerazione, lavora moltissimo e lo fa ad un livello decisamente elevato. Noi facciamo il massimo ma è normale che per mantenerci su certi livelli avremo bisogno, anche da parte della nuova proprietà, di strumentazione, di tecnologie e di attenzione».

L'Azienda ospedaliera universitaria ora si trova a gestire da un lato la clinica oculistica del Giustinianeo e dall'altro il reparto di Ocuclistica del Sant'Antonio. Se nella prima struttura si punta moltissimo sulle attività di studio e ricerche, con un'alta specializzazione in campo oncologico, nel reparto di via Facciolati si registra un'importante attività operativa e quotidiana. Resta da capire, ora, come potranno coesistere le due realtà sotto la stessa ala. «Sono certo che riusciremo a lavorare al meglio - prosegue Galan -. Il nostro reparto è sempre stato un'eccellenza del Sant'Antonio e ora, con questo passaggio di gestione, dovrà essere ancor di più un reparto al servizio di Padova e dei padovani. Nessun ridimensionamento, quindi. C'è assoluto bisogno di cure oculistiche e il Sant'Antonio avrà l'opportunità di servire tutta l'area padovana».

