IL PRESIDIO

PADOVA Serve solo il via libera della Regione e poi verrà installata una tenda in piazza Garibaldi per eseguire i test rapidi. L'idea dell'Associazione commercianti del centro (Acc), presieduta da Massimiliano Pellizzari, è di aumentare il grado di sicurezza al punto da poter togliere alcune delle restrizioni anti contagio. «Un controllo del genere rende sicure le attività commerciali, dalle palestre ai ristoranti passando per i negozi e quindi non ci sarà più bisogno della chiusura alle 18 spiega Pellizzari . Noi siamo pronti, potremmo installare anche oggi la tenda. Ma anche le istituzioni devono essere coinvolte e ci serve il via libera della Regione».

UNA TENDA IN PIAZZA

La tenda verrebbe installata in piazza Garibaldi o Insurrezione, per le quali il Comune avrebbe già fatto sapere che non ci sono impedimenti all'occupazione di suolo pubblico, e i test rapidi si dovrebbero poter fare tra le 19 e le 22. Se il risultato è negativo l'intento è di dare una sorta di certificazione di non contagiosità valida per quella sera mentre se è positivo la persona viene segnalata all'Ulss Euganea che fa partire l'iter: tampone, quarantena, sorveglianza.

L'associazione si occuperebbe di reperire e pagare il personale sanitario (servono un medico e un infermiere per ogni turno e qualcuno è già stato trovato) mentre è da chiarire se il costo del test rapido, che va dai 5 ai 12 euro, sarà a carico della Regione o del cittadino. In quest'ultimo caso alcuni ristoranti e palestre si sono già resi disponibili a fare uno sconto equivalente al pagamento del test. Per sottoporsi al tampone non servirà la ricetta del medico di base.

«L'obiettivo è diventare un ulteriore strumento di prevenzione e il tracciamento è garantito dice il medico Roberto Rondinelli, che ha partecipato alla realizzazione del progetto . Fino ad ora i negozi e in generale gli esercizi commerciali sono stati visti come pericolosi e, con questo metodo, possono entrare a far parte della prevenzione attiva. Il test rapido è ormai il sistema di screening principale e, in ogni caso, la certificazione che verrà data sarà valida solo per quella sera stessa, ma almeno per un momento si può andare al ristorante tranquilli di non contagiare nessuno. Andremo così a incidere su quella fetta di persone asintomatiche che proprio per la mancanza dei sintomi non si sottoporrebbero allo screening e sfuggono quindi al tracciamento dei contagi».

Il progetto è già stato spedito al presidente del Veneto Luca Zaia, alla Presidenza del Consiglio e al ministro della Salute Roberto Speranza. Ma ci sono alcuni punti critici che non possono non essere presi in considerazione.

LE CHIUSURE ALLE 18

La chiusura di alcune attività come le palestre, i centri sportivi e i locali alle 18 è un provvedimento che rientra nei decreti del governo, non nelle ordinanze regionali. Quindi per far decidere al governo centrale di eliminare queste restrizioni sarebbe necessario che in tutta Italia, e non solo a Padova, si attuasse la stessa iniziativa. E lo stesso discorso vale per le limitazioni che arrivano dalla Regione e che valgono per tutto il Veneto senza eccezioni.

«Questo modello potrebbe essere esportato anche fuori dalla nostra città, anzi, lo speriamo veramente afferma Pellizzari . Ci teniamo alla sicurezza e lo abbiamo dimostrato a maggio quando abbiamo riaperto con estremo rigore. Ma la crisi si sta protraendo troppo a lungo, le attività hanno bisogno di respirare altrimenti non ci riprenderemo più. Questo potrebbe essere davvero un grande passo avanti nella lotta al coronavirus».

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

