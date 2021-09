Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAROVOLON Si sono dati appuntamento davanti al municipio di Rovolon per ribadire il proprio sostegno ai due medici di base della zona sospesi dal servizio perché non si sono sottoposti alla vaccinazione obbligatoria. Ieri mattina a far sentire la loro voce sono stati i pazienti della dottoressa Dina Sandon, sospesa dall'Ulss 6 l'11 agosto con la chiusura del suo ambulatorio a Cervarese Santa Croce, e del dottor Ugo Mario Padovan,...