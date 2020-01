Attimi di tensione, ieri alle 14.30, in piazza Insurrezione. Paolo Manfrin, presidente del Comitato Stanga ha notato un uomo, alto e magro, sfondare il finestrino di un'auto posteggiata. Manfrin lo ha inseguito a piedi e il ladro, durante la sua fuga, ha urtato una signora. «A questo punto - ha raccontato il presidente del Comitato - ho fermato la mia corsa . Temevo potesse colpire altri passanti. Per un istante sono riuscito anche a bloccarlo, ma poi si è divincolato ed è scappato». Qualche minuto dopo in piazza Insurrezione, è arrivata una ragazza disperata per avere subito il furto della sua bicicletta. «La giovane - ha ripreso Manfrin - mi ha detto di avere subito il furto della sua bici in via San Fermo. Non solo, mi ha anche raccontato che nella stessa via a una macchina posteggiata era stato sfondato il finestrino». A questo punto il presidente del Comitato Stanga ha estratto il telefono cellulare dal suo marsupio e ha chiamato il 113. In piazza Insurrezione è intervenuta una pattuglia della polizia e un paio di minuti più tardi è arrivato anche il proprietario del veicolo danneggiato. «Ho messo a verbale quanto era accaduto - ha terminato Manfrin - mi dispiace solo di non essere riuscito a bloccare il ladro».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA