Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il Presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico augura agli studenti ed agli insegnanti della Scuola Edile in bocca al lupo per l'avvio delle lezioni«L'edilizia oggi richiede giovani sempre più preparati e competenti e la Scuola Edile ha l'obiettivo di rispondere a queste richieste del mercato. Si tratta di un settore ricorda Gerotto - in costante evoluzione che è alla ricerca di addetti...