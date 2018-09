Il preside: «Qui da 10 anni, mai successo nulla di simile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REAZIONEPADOVA «Mi dispiace molto per il docente perché è stato coinvolto in una cosa che intimidisce lui e intimidisce anche gli altri componenti del consiglio di classe, o se vogliamo l'intero corpo docente, in generale. Gli insegnanti sentono attaccata la figura professionale che rappresentano. E' molto spiacevole inoltre, dal punto di vista educativo, che il fatto sia accaduto davanti al figlio: uno smacco per noi e per il nostro tentativo costante di educare sempre alla legalità, ai diritti, al rispetto umano, al dialogo. E' chiaro...