«Il presepe simbolo dei cristiani»

LA CERIMONIAPADOVA Il vescovo Claudio Cipolla si schiera in favore del presepio. Dopo le polemiche che hanno travolto don Luca Favarin che, domenica scorsa, ha invitato a non fare il presepe per protesta conto chi utilizza i temi religiosi per battaglie ideologiche, ad intervenire, ieri, è stato il numero uno della Chiesa padovana. Per farlo, monsignor Cipolla ha scelto il palco allestito in piazza Garibaldi in occasione della tradizionale celebrazione della Madonna dei Noli.«Ogni società ha parole e valori, spesso rappresentati da simboli,...