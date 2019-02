Il premio di Confartigianato a Splendida, fotografa da 70 lunghi anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ha cominciato a scattare dodicenne, nel 1949, e ieri ha festeggiato 70 anni di carriera dietro l'obiettivo fotografico. Silvana Bonazza, in arte Splendida, è stata festeggiata dalla Confartigianato e dal Comune per il traguardo professionale. Il presidente dell'Anap, Raffaele Zordanazzo, le ha consegnato una targa. Alla cerimonia erano presenti il segretario di Confartigianato Padova, Tiziana Pettenuzzo, il presidente del mandamento di Cittadella Flavio Carlana e il sindaco di San Pietro in Gu Gabriella Bassi. «A 12 anni, finite le scuole,...