PADOVA «Capisco i malumori e il grande senso di stanchezza. È umano, pure io vorrei poter uscire a mangiare una pizza. Ma questo è il momento di tenere duro: presto potremo vedere la fine, grazie al vaccino e ai risultati delle attuali restrizioni». Il prefetto Renato Franceschelli risponde al telefono pochi minuti dopo le 11, proprio mentre davanti al suo ufficio di Palazzo Santo Stefano le categorie si riuniscono per sfogare rabbia e paure. «Per loro ho tutto il rispetto possibile e comprendo il senso di stanchezza per questa situazione ma l'importante è evitare gli eccessi. In qualche altra città ci sono state azioni di ribellione, qui per fortuna no. Continuiamo ad avere senso di responsabilità, aspettiamo con fiducia i vaccini e ne usciremo». Prefetto, partiamo dalla campagna di massa che scatterà a febbraio. Le piace l'ipotesi di un centro-vaccini alla Fiera?

«Mi piacciono tutte le ipotesi, per me andrebbe bene pure il cortile della Prefettura purché si facciano. Ovunque va bene, l'importante è che ci siano ordine e sicurezza. Il vaccino non è più una speranza, è una certezza. Appena le autorità sanitarie comunicheranno le loro necessità, noi ci saremo».

Intanto il Veneto è ancora in zona arancione. Che controlli avete messo in atto?

«Se una persona viene fermata fuori Comune deve dare una giustificazione altrimenti viene sanzionata, punto. Il piano sta già dando i risultati (tra sabato e domenica sono state controllate 1.348 persone e 248 attività, con 22 sanzioni complessive, ndr)».

Cosa la preoccupa maggiormente?

«La priorità in questo momento è evitare le iniziative estemporanee di alcuni locali. Ci sono state alcune festicciole private organizzate in maniera poco ragionevole. Non è il momento per le feste con gli spritz in compagnia, né all'aperto né al chiuso».

Che messaggio manda ad Appe, Ascom e alle altre categorie che alzano la voce?

«Con le categorie sto parlando da mesi e spero che abbiano trovato in me un ascoltatore. Ovviamente turismo, ristorazione ed eventi sono i settori che hanno patito e che probabilmente continueranno a patire ancora questa situazione di disagio. Bar e ristoranti hanno avuto diversi danni, per non parlare di cinema o teatri. Sono solidale con loro e so che le situazioni di incertezza comportano ulteriori difficoltà. Serve l'ultimo sforzo».

Nell'ultimo periodo le regole per i cittadini sono cambiate continuamente. Avverte la confusione di molti padovani?

«Mi rendo conto che queste settimane di festa in cui un giorno siamo stati gialli, un giorno arancioni e un giorno rossi non sono state facili. Avete scritto delle mille chiamate arrivate in un giorno alla centrale operativa della Polizia Locale: vi posso assicurare che altrettante ne riceviamo noi. Sono tutte persone che ci chiedono cosa possono fare e cosa non possono fare».

La situazione della aziende, invece, qual è?

«In questi mesi abbiamo fatto migliaia di controlli e la sicurezza sanitaria sul posto di lavoro è quasi sempre rispettata. Soprattutto nelle realtà strutturate non c'è stato alcun tipo di problema. I protocolli vengono rispettati, andiamo avanti così».

