PADOVA Hanno passato la serata di sabato e l'alba di domenica incollati a computer e cellulare. Hanno letto ogni paragrafo del nuovo decreto del presidente del consiglio, hanno risposto a decine di telefonate e poi, alle 11 di ieri mattina, si sono seduti attorno al tavolo. Il prefetto Franceschelli, i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco Giordani si sono riuniti per il più importante comitato sulla sicurezza pubblica degli ultimi anni. Da ieri la provincia di Padova è ufficialmente una zona rossa, come Venezia e Treviso: il documento di Palazzo Chigi indica di «evitare ogni spostamento in entrata o in uscita con l'obiettivo di «contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19». Ma cosa significano nel concreto queste misure? Cosa accade per chi si reca ogni giorno a lavoro in un'altra provincia? Chi effettua i controlli? Dopo due intense ore di incontro, è il prefetto a dare tutte queste risposte.

Al comitato di Palazzo Santo Stefano hanno partecipato, oltre al prefetto e al sindaco, il questore Paolo Fassari, il comandante provinciale dei carabinieri Luigi Manzini, il comandante provinciale della guardia di finanza Fabio Dametto e il presidente della Provincia Fabio Bui. Deputato a parlare dopo il tavolo, per tutti, è ovviamente il prefetto. «Da questa mattina - esordisce - sappiamo che c'è un nuovo provvedimento da applicare. Nel comitato provinciale sull'ordine e la sicurezza pubblica abbiamo esaminato i punti del decreto e non c'è dubbio che molti ulteriori chiarimenti arriveranno nei prossimi giorni. Alcune norme invece sono già perfettamente applicabili, come quella relativa alla chiusura tassativa dei pubblici esercizi per le ore 18 e alla chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica». Nei bar del centro, ieri, pochi minuti dopo le 18 tutti i locali avevano effettivamente cessato l'attività.

Il prefetto, però, scuote la testa davanti all'ipotesi di posti di blocco e altri pattugliamenti. «Non ci sono blocchi alle attività lavorative e nemmeno al trasporto delle merci - sottolinea Franceschelli -. Da parte del governo c'è solamente una forte indicazione a starsene a casa se non c'è un'impellente necessità di muoversi. L'obiettivo è eliminare ogni possibile zona di aggregazione che possa diventare zona di contagio».

Il decreto consente gli spostamenti solamente per «motivi di salute o comprovate esigenze lavorative». A tal proposito, ecco il chiarimento del prefetto: «Va rimarcato che non c'è alcun ufficio pubblico chiuso e nessuna attività produttiva chiusa. Non ci sono limitazioni del genere. L'invito ai datori di lavoro pubblici e privati è quello di sperimentare e utilizzare forme di lavoro alternative come per esempio lo smart working e il telelavoro a distanza. L'ideale è anche utilizzare il minor numero di lavoratori possibile attraverso ferie o alternanza. Le soluzioni possono essere molte. Ma, voglio ripeterlo, dal testo del governo al momento non c'è alcuna indicazione che fermi le attività. Non serviranno nemmeno determinati lasciapassare o particolari autorizzazioni da dare. I controlli spettano alle Polizie locali e alle altre forze di polizia, ma non ci saranno posti di blocco appositi e ovviamente cinturare l'intera provincia è impossibile. Se un lavoratore verrà fermato, dovrà dimostrare che si sta recando dentro o fuori la provincia di Padova per motivi di lavoro o salute, dandone giustificazione. Stop. Questa non è una situazione simile a quella che hanno vissuto i cittadini di Vo'».

E se un padovano viene pizzicato fuori provincia senza un'adeguata giustificazione, cosa rischia? «Anzitutto per chi sta rientrando dalle vacanze o da altri viaggi ovviamente non ci sono problemi - spiega il prefetto -. Se una persona fa una dichiarazione falsa, verrebbe indagato per falsa testimonianza». E se una persona viene semplicemente pizzicata al bar con gli amici fuori dalla propria provincia? «In quel caso - risponde Franceschelli - il decreto del presidente del consiglio fa riferimento all'articolo 650 del Codice Penale, inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità».

Il prefetto conclude allargando il concetto: «Se sono stati presi questi drastici provvedimenti, è perché molte persone, non a Padova ma soprattutto in tanti altri posti, hanno avuto scarsa attenzione e poco senso di responsabilità continuando a frequentare luoghi di aggregazione come se nulla fosse. È diventato necessario, quindi, dare delle nuove regole più stringenti».

