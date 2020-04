IL COMITATO

PADOVA Una settimana fa il prefetto Renato Franceschelli era stato chiaro e perentorio: «Rinforzeremo al massimo i controlli in vista di Pasqua e Pasquetta, purtroppo quest'anno la scampagnata si potrà fare solo sul balcone di casa». Il conto alla rovescia in vista dei giorni caldi è iniziato e l'inquilino di Palazzo Santo Stefano ora ribadisce forte e chiaro il concetto: «A nessuno deve venire la malsana idea di andare a farsi la gita al mare o magari l'intero weekend nella casa di villeggiatura».

LA RIUNIONE

Le prese di posizione sono ovviamente accompagnate da azioni concrete. Ieri mattina alle 11 lo stesso Franceschelli ha presieduto la riunione tecnica di coordinamento alla quale hanno partecipato il comandante provinciale dei carabinieri Luigi Manzini, il suo omologo della guardia di Finanza Fabio Dametto e, in attesa dell'arrivo del nuovo questore Isabella Fusiello, il vicario Claudio Mastromattei. È stata l'occasione per fare il punto della situazione sull'attività di controllo svolta fin qui e su quella che sarà svolta nei prossimi giorni. Con un occhio particolare, ovviamente, a sabato, domenica e al giorno di Pasquetta.

IL DECRETO

Il meteo per ora prevede bel tempo e il timore di molti sindaci è che i cittadini ne approfittino per violare i divieti. Se per ogni Pasquetta vengono predisposti controllo speciali (soprattutto della Polizia Stradale) per contrastare la guida in stato d'ebbrezza, questa volta le misure saranno ancor più stringenti: il decreto del presidente del consiglio dei ministri, infatti, vieta qualunque tipo di uscita non autorizzata. Niente gite al mare, niente scampagnate sui colli. Al massimo una boccata d'aria sotto casa, nel raggio di 200 metri, come sta avvenendo questi giorni. Senza però assembramenti.

LA POSIZIONE

«Verranno intensificati i controlli in queste giornate festive. Anzi, pseudofestive - ricorda amaramente il prefetto Franceschelli -. Saranno per forza di cose festività da vivere diversamente rispetto agli anni passati. Saranno messi in campo tutte le forze di polizia tradizionali e ci sarà un massiccio impegno anche degli uomini della Polizia Stradale che controllerà soprattutto le strade che portano verso i luoghi di villeggiatura. L'ho detto e lo ribadisco: a nessuno deve venire in mente di spostarsi allegramente verso la propria seconda casa al mare». Occhi puntati quindi sulle strade che portano verso Sottomarina ma anche sui colli euganei. Lo stesso prefetto ieri pomeriggio ha inviato una nota formale a tutti i sindaci della provincia. «Li ho richiamati - spiega - ad intensificare al massimo l'impiego della Polizia locale in quelle aree dove è tradizionale effettuare le scampagnate per Pasqua e Pasquetta. Anche dai comuni ci aspettiamo un importante contributo». Dall'Alta Padovana alla Bassa, fino all'area termale, diversi sindaci si stanno sgolando personalmente e virtualmente, sui social network, per invitare i proprio concittadini a portare pazienza e stare in casa anche durante le feste.

IL RAPPORTO

Il report provinciale inviato dalla Prefettura di Padova al Ministero dell'Interno riferito alla sola giornata di lunedì 6 aprile dice che le varie forze dell'ordine impegnate nel territorio nell'arco delle 24 ore hanno controllato 2.242 persone denunciandone 112 per violazione del decreto firmato dal premier Conte il 9 marzo. Una persona è stata denunciata per falsa attestazione, avendo prodotto un'autocertificazione non veritiera, 13 sono gli arresti complessivi per vari reati. I negozi e le altre attività controllate sono state 731, mentre 2 sono stati i gestori denunciati.

G.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA