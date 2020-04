«Non giudichiamo le sanzioni, ma secondo noi non abbiamo trasgredito nessuna norma». A parlare sono dodici ragazzi multati domenica per il loro pranzo in compagnia. Sono giovani italiani tra i 20 e i 25 anni, parte dei 23 residenti della Casa delle Palme, la caratteristica costruzione di via Trieste che da decenni ospita per lo più universitari fuori sede. Domenica una serie di telefonate al 113 ha fatto intervenire in forze la polizia con agenti delle Volanti, della Digos e dei Reparti mobili. «Viviamo qui con regolare contratto e con l'emergenza Covid noi dodici siamo rimasti bloccati in città. Seguiamo le lezioni online, usciamo solo per la spesa e rispettiamo le restrizioni. Abitiamo tutti insieme e visto il bel tempo di domenica abbiamo allestito un pranzo nel cortile privato, senza ospiti esterni. Alcune pattuglie sono passate più volte ma non essendosi fermate eravamo certi di non fare nulla contro le regole. Per questo siamo rimasti basiti nel vederli all'improvviso forzare il cancello in tenuta anti sommossa. Abbiamo collaborato, presentando i documenti e i contratti d'affitto: sembrava tutto risolto invece poi ci hanno notificato le sanzioni. Non spetta a noi giudicare i provvedimenti, ma ci chiediamo il perché di un'azione tanto clamorosa». (Sds)

