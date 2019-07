Il ponte va abbattuto, tangenziale dimezzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LAVORIPADOVA Sarà un'estate di passione per gli automobilisti che dal casello di Padova est devono raggiungere Padova sud. Da lunedì prossimo, infatti, si aprono i cantieri per l'abbattimento e la ricostruzione del cavalcavia della tangenziale che passa sopra via Vigonovese.Una circostanza che farà scattare il dimezzamento della sede stradale in corrispondenza del manufatto. Sono, infatti, destinati a chiudersi solo a settembre, i cantieri di rifacimento del cavalcavia di corso Argentina che, appunto, passa sopra via Vigonovese. Un...