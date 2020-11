L'ADATTAMENTO

ABANO Fra l'hotel Plaza trasformato in bolla Covid free e i ragionamenti sulla creazione di Covid Hotel. Sono in antitesi l'iniziativa Vivi nella bolla che parte sabato nell'albergo di piazza Repubblica e le proposte formulate da più parti di alberghi che possano ospitare contagiati lievi per sgravare gli ospedali e limitare il contagio familiare. Il Panoramic Hotel Plaza è forse il primo caso in Italia di albergo reso una bolla anti Covid. Il risultato viene raggiunto con l'applicazione di rigidissime misure di sicurezza.

All'entrata tutti coloro che per motivi di svago o di lavoro accedono alla struttura termale si sottoporranno al controllo della temperatura e all'igienizzazione su tutto il corpo mediante un apposito tunnel. Gli ospiti saranno anche sottoposti a tamponi antigenici rapidi, e solo l'esito negativo permetterà loro di soggiornare nell'albergo. Rigido anche il protocollo per il personale controllato e sottoposto a test settimanalmente. La possibilità di far eseguire i test anti Covid da personale medico qualificato è dato dalla simbiosi tra l'hotel e il centro di medicina diagnostica Abano Med dove gli ospiti saranno pre filtrati. «Abbiamo creato un soggiorno a breve, medio e lungo termine per chi vuole vivere tutelato dal Covid senza rinunciare alla cura, al benessere e ai piaceri della vita che un centro termale autorizzato dal sistema sanitario nazionale può garantire. Gli spazi e i servizi del Plaza hotel consentono di intraprendere un percorso di miglioramento grazie a un mix di opzioni ed esperienze personalizzate tra cui check-up medici, dieta, attività fisica, corretta alimentazione, il tutto vivendo in una bolla sicura» dice il titolare Umberto Carraro.

«Data la difficile situazione che stiamo attraversando e il contestuale passaggio alla stagione fredda, poi, è quanto mai fondamentale consolidare il sistema immunitario e raggiungere un ottimale stato di salute psicofisica depurando sia la mente che il corpo da ogni forma di stress. Attraverso la costante assistenza e supporto della nostra esperta équipe medica, si potrà raggiungere questo risultato».

Soggiornare nell'isola decontaminata può interessare anche manager e liberi professionisti in smart working. I prezzi dei pacchetti vanno dai 300 euro per due notti ai 3.640 euro per un intero mese. Fino a oggi gli hotel termali del bacino euganee possono affermare senza essere smentiti di non aver avuto casi Covid tra gli ospiti, e anche di non aver generato un solo cluster di contagio. Un fatto che è diventato un valore di marketing in tempi di pandemia. Ma c'è chi pensa che potrebbero trovare impiego come Covid Hotel.

«È un tema che si ripropone - osserva Marco Gottardo, direttore Federalberghi Terme Abano Montegrotto - e si può anche comprendere perché i nostri hotel sono al contempo anche presidi sanitari riconosciuti dal sistema sanitario. Potenzialmente potrebbe anche essere un mercato da valutare ma sull'altro piatto della bilancia bisogna mettere gli effetti che una simile scelta avrebbe in termini di comunicazione. Ai nostri hotel si rivolgono piuttosto persone più sensibili o più fragili che cercano di poter risiedere dove ci sono maggiori garanzie di sicurezza. Persone che magari si trovano già in strutture residenziali dove non si sentono sicuri».

« Dire che i nostri hotel termali sono sicuri sembra uno slogan commerciale ideato da un pubblicitario, ma è una realtà prodotta dai rigidi protocolli che ci siamo dati all'inizio di questa pandemia che ha pregiudicato l'andamento turistico di tutto il 2020. La speranza è di poter iniziare e portare a termine quella 2021 nella normalità o quasi».

Alessandro Mantovani

