VIA LIBERA

PADOVA Riapre al pubblico il Planetario di via Cornaro che fino a domenica scorsa aveva osservato la chiusura totale a causa del Coronavirus. Lo annuncia il presidente Roberto Sannevigo che sottolinea come saranno rispettate rigorosamente le norme previste dal nuovo decreto del governo in tema di contenimento del contagio che permette, rispettando alcune condizioni in modo rigoroso, la ripresa delle attività culturali come la riapertura dei musei o di luoghi dove si svolgono attività culturali.

Una decisione che vuole essere anche un segnale di ottimismo: «Ci si può permettere un'ora di relax al Planetario in totale sicurezza e nel rispetto delle limitazioni necessarie a contrastare la diffusione del virus, ossia l'entrata sarà concessa a gruppi limitati. Tra le persone verrà rispettata la distanza di un metro, il tutto in un ambiente igienizzato e dove è sospesa la climatizzazione per evitare l'effettodroplets, cioè la dispersione di goccioline per le quali il riciclo dell'aria è il veicolo principale - spiega Sannevigo - il decreto emanato dal Consiglio dei ministri dispone, per quanto ci riguarda, la sospensione delle attività delle scuole e le gite scolastiche nella nostra regione e in quelle limitrofe, fino al prossimo 15 marzo. Ciò sconquassa l'intensa programmazione delle attività del Planetario, che raggiunge l'apice con le scuole proprio nei mesi di marzo-aprile. Siamo stati costretti ad annullare molte decine di prenotazioni, precedentemente confermate, di scuole provenienti non solo dal Veneto, ma anche dalle altre regioni italiane».

In ragione di queste considerazioni il Planetario ha deciso la riapertura anche se in forma ristretta e controllata. «Gruppi di massimo 25 persone sono il numero giusto per chi festeggia un compleanno o una ricorrenza, oppure una compagnia di amici che vuole passare una bella ora insieme. Ci si potrà ritrovare a festeggiare insieme, sotto le stelle del nostro rinnovato Planetario, una struttura che attrae visitatori anche dall'estero, e nell'occasione ristorarsi la vista, la mente e l'anima con le immagini, le storie, le informazioni e la bellezza che cerchiamo di trasmettere ai visitatori con la nostra passione e professionalità - continua il presidente - riteniamo che sia importante questo passo, anche per contribuire ad attenuare la tensione e l'ansia che facilmente può prendere le persone di fronte all'ignoto, all'invisibile che appare non controllabile».

«É importante rendersi ben conto di cosa è questo Coronavirus e del fatto che informandosi correttamente, usando la nostra testa e ascoltando umilmente chi ne sa più di noi e non il cugino dell'amico del bar è possibile riorganizzare il nostro vivere quotidiano in maniera soddisfacente».

Sannevigo invita tutti a costruire senza timori qualche occasione di relax e di belle emozioni prenotando singolarmente o in gruppo di mattina, pomeriggio o sera una vista al Planetario per il beneficio sia delle persone che della stessa struttura. «Si tratta di un'occasione attraverso la quale si possono rintuzzare i timori, l'inquietudine, la fatica e le preoccupazioni, che non ci mancano, specialmente in questo periodo - conclude il presidente - ma anche di un'occasione per dimostrare a noi stessi che il drago virusnon è poi così famelico, basta conoscerlo meglio e starci attenti seguendo le istruzioni».

Luisa Morbiato

