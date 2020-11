IL PIZZAIOLO

BOVOLENTA Grande commozione e dolore a Bovolenta e Piove di Sacco per la morte di Luigi Bertoli, classe 1939, deceduto nelle prime ore della mattina di ieri all'ospedale di Cittadella dopo due settimane di degenza: qui era arrivato dal nosocomio di Schiavonia, a seguito di una patologia intestinale di cui soffriva da qualche tempo.

«É stato un fulmine a ciel sereno per tutti noi», racconta Anna, una delle sei sorelle. «Ogni giorno sentivamo il personale della Medicina di Cittadella per avere notizie del suo stato di salute e giusto martedì erano abbastanza positive. La telefonata di mercoledì mattina mi ha raggelato - prosegue - Ci hanno detto che è mancato nel sonno e nel contempo ci hanno informati che aveva contratto questo terribile Covid».

Luigino, così era conosciuto da tutti, era single e viveva con una delle sei sorelle nell'abitazione di famiglia di Ca' Molin, a Bovolenta. Per anni aveva lavorato come magazziniere alla Tessitura Berto, storica azienda del paese, ma ha sempre dato una mano all'attività gestita dal fratello Gimo e da alcune sorelle, la notissima pizzeria e trattoria di Piove di Sacco, meta di avventori da ogni luogo della Saccisica e del Veneziano, che mantiene lo stesso nome del fondatore ora deceduto. Fino al mese scorso la simpatia di Luigino accoglieva i clienti. Uomo allegro e altruista Luigi Bertoli era anche un vero appassionato di musica, aveva suonato la fisarmonica in un gruppo locale, ma era anche un vero gentiluomo con le donne.

«Sempre sorridente, con una parola per tutti, in un locale, la Pizzeria da Gimo, che è un pezzo di storia della nostra città»: così lo ricorda il sindaco Davide Gianella, mentre il consigliere Andrea Recaldin afferma che «Luigino Bertoli è stato davvero parte della storia di tanti piovesi».

