PADOVA Il piano procede spedito. Terminato sabato il primo giro di vaccini nelle case di riposo, ora è già scattata la seconda fase che coinvolge 20 strutture: entro domenica le 37 residenze per anziani della provincia di Padova saranno tutte coperte. La giornata storica era stata quella del 31 dicembre con le prime vaccinazioni a Pontelongo. Il calendario completo si chiuderà 18 giorni dopo.

IL CALENDARIO

Il protocollo prevede l'arrivo della task force dell'Ulss che somministra il vaccino al personale delle case di riposo, istruendo poi adeguatamente gli stessi infermieri delle Rsa. Spetta poi a quest'ultimi vaccinare gli anziani. La scorsa settimana sono state interessate anzitutto le residenze ancora Covid free e poi via via tutte le altre comprese il pensionato Scarmignan di Merlara (34 vittime nella prima ondata) e il Craup di Piove di Sacco (29 decessi in questi ultimi mesi).

Il secondo giro è partito da Padova (Villa Altichiero e Ira) coinvolgendo poi le case di riposo di Camposampiero, Campo San Martino, Cittadella (Borgo Padova), Solesino e Lozzo Atestino. Oggi tocca anche alla Botton di Carmignano e contemporaneamente a Montagnana e Sant'Urbano.

Domani le dosi saranno somministrate all'Ira di Selvazzano ma anche alla Don Orione di Trebaseleghe. Giovedì sarà la volta di due strutture in cui nei mesi scorsi si erano registrati due preoccupanti focolai: il Parco del Sole di Padova e Borgo Bassano di Cittadella (16 morti). La prossima settimana scatteranno i richiami per chi ha già ricevuto la prima dose. Il giro ripartirà quindi da Pontelongo.

I PROSSIMI PASSI

L'obiettivo di Luciano Flor, ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova e oggi al timone della sanità veneta, è concludere entro la fine del mese le vaccinazioni nelle case di riposo e per tutto il personale sanitario. Il cronoprogramma della Regione prevede 34.445 dosi consegnate in tutta la provincia di Padova entro il 25 gennaio. I lotti continuano ad arrivare al policlinico di via Giustiniani e poi da qui vengono smistati.

I numeri ufficiali aggiornati a ieri sera dicono che nella provincia di Padova sono state somministrate complessivamente 10.313 dosi all'Ulss, 2.816 all'Azienda ospedaliera e 434 allo Iov. Il dato dell'Ulss comprende personale degli ospedali e dei distretti, case di riposo, medici di base e pediatri.

LE SEDI

Ieri proprio la direzione generale dell'Ulss ha iniziato a prendere in esame le 23 proposte dei sindaci per individuare almeno 8 centri-vaccino da utilizzare in tutta la provincia quando nel mese di febbraio inizierà la campagna che coinvolgerà anzitutto i cittadini over 80 e poi le altre categorie fragili. Se per Padova il riferimento principale sarà la Fiera, nel resto della provincia c'è l'imbarazzo della scelta. I Comuni hanno messo a disposizione palasport, teatri, auditorium e altre grandi sale pubbliche. L'ultima proposta è arrivata ieri da Selvazzano: centro civico Presca di San Domenico, già utilizzato per la campagna antinfluenzale. L'Ulss darà risposta entro pochi giorni considerando questi criteri: servono spazi grandi, riscaldati, dotati di ampi parcheggi e di connessione a internet per registrare i dati raccolti.

L'APPELLO

Intanto, proprio in vista della vaccinazione di massa, arriva la presa di posizione di Raffaele Zordanazzo, presidente di Anap Padova, l'associazione degli anziani e pensionati di Confartigianato. «È importante siano comunicate con chiarezza le modalità di prenotazione e di somministrazione per tutti gli anziani, in particolare per coloro che presentano patologie pregresse - scrive - Secondo i dati forniti da Istat gli anziani over 80 in provincia di Padova sono quasi 68 mila e rappresentano il 7% della popolazione totale. Sono proprio loro ad avere pagato il prezzo più alto per questa pandemia, pensiamo solo al fatto che molti di loro sono da mesi in lockdown volontario, per paura di contrarre il virus, così facendo rischiano di non ricevere le giuste cure per le malattie di cui soffrono. Il medico di famiglia è il primo alleato degli anziani soli, ma oggi serve un'attenzione supplementare alla terza età».

Gabriele Pipia

