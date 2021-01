IL PIANO

PIOVE DI SACCO Un unico centro per le vaccinazioni nel comprensorio: questo è il risultato quando i sindaci fanno squadra. Accade nel Piovese dove tutti i primi cittadini dell'area hanno inoltrato una formale richiesta individuando nel Palasport Borgo Rossi di Piove di Sacco la sede ideale per le vaccinazioni. Si tratta di un ampio territorio interessato, come spiega lo stesso sindaco di Piove di Sacco Davide Gianella: «La scorsa settimana come sindaci della provincia di Padova, abbiamo reso la nostra disponibilità a ricercare e mettere a disposizione immobili finalizzati ad ospitare le sedi per le vaccinazioni alla popolazione che stanno per prendere avvio. Venerdì e sabato poi ci è stato chiesto di procedere alle indicazioni entro lunedì 11 gennaio». E prosegue il primo cittadino del capoluogo: «Con tutti i sindaci della Saccisica, quindi Arzegrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo e S. Angelo di Piove di Sacco e la richiesta anche di Bovolenta di poter usufruirne, ci siamo trovati in videoconferenza prima dell'esecutivo del Comitato di Sabato mattina, e all'unanimità è stato proposto il Palazzetto dello Sport Borgo Rossi di Piove».

La Regione definisce i centri vaccinali in base al dimensionamento: uno ogni centomila abitanti. Nella richiesta avanzata dal comprensorio del Piovese, considerando oltre i Comuni già citati anche Ponte San Nicolò che confina e Bovolenta, che pur facendo parte del Conselvano, già da tempo segue Piove di Sacco soprattutto in campo sanitario, si arriva a quasi 100.000 abitanti, ottemperando così alla normativa.

Ora tutte le proposte sono sottoposte al vaglio tecnico dell'Ulss Euganea. «Un grazie ai sindaci, per il lavoro di squadra ed alla nostra Saccisica che sa reagire insieme per liberarsi il prima possibile da questa maledizione chiamata Covid - continua Davide Gianella - Siamo lontani anni luce dai giochetti romani, squallidi, di questi giorni, perché i sindaci sanno che i problemi dei cittadini meritano risposte celeri e non confusione». Sul tavolo dell'Ulss sono pervenute oltre 20 proposte da tutta la provincia a partire dalla Fiera di Padova.

Nicola Benvenuti

