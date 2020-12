LA SITUAZIONE

PADOVA In arrivo dalle aziende private 200 mezzi per potenziare la flotta di Busitalia in vista della riapertura delle scuole superiori in programma il 7 gennaio. Ad annunciarlo è stato ieri mattina il prefetto Renato Franceschelli al termine dell'incontro in videoconferenza con l'assessore regionale ai Trasporti Elisa De Berti. «La riunione è stata soprattutto un aggiornamento sui lavori dei tavoli che la Regione e la Direzione regionale della Pubblica istruzione stanno portando avanti ha spiegato il prefetto Su quei risultati, poi, come previsto dal Dpcm, dovremo approntare il nostro piano provinciale dei trasporti. Chiaramente un intervento di questo tipo avrà bisogno di fondi specifici ha continuato e immagino che queste risorse saranno contenute nella Legge di Bilancio 2021. Si tratta di un lavoro molto impegnativo che mette assieme le esigenze degli istituti scolastici con quelle più tecniche di chi gestisce il trasporto pubblico. So che a breve giro l'assessore De Berti dovrà confrontarsi con i sindacati. Fatto questo, il piano sarà presentato nella sua interezza».

«Quello che posso dire è che il potenziamento del trasporto pubblico potrà concretizzarsi solo facendo ricorso ai mezzi delle società private ha proseguito Franceschelli Si tratta dell'unica strada percorribile in quanto il trasporto pubblico ordinario non dispone dei numeri richiesti da questo sforzo aggiuntivo. Solo per la provincia di Padova, infatti, dovrebbero servire oltre 200 pullman tra trasporto urbano ed extraurbano. In tutti i casi si dovrà partire entro il 7 gennaio».

LA RIUNIONE

In una riunione che si è tenuta una decina di giorni fa tra i rappresentanti di Comune, Busitalia e Provincia, l'azienda ha presentato il suo piano per consentire la ripresa delle lezioni in presenza evitando assembramenti, considerando che i mezzi pubblici dovranno viaggiare al 50% della loro capienza. Un piano ambizioso e piuttosto costoso che prevede, a partire dal 7 gennaio, l'immissione in servizio di 200 mezzi in più rispetto agli attuali. Per quel che riguarda il sevizio urbano sono previste 84 corse in più la mattina e 54 al pomeriggio. Passando all'extraurbano, le corse aggiuntive al mattino potrebbero essere addirittura 149, mentre al pomeriggio potrebbero arrivare a 156. Non solo. Il piano prevede anche l'immissione in servizio di 36 nuovi autisti. Naturalmente tutto ha un costo e Busitalia avrebbe chiesto un contributo aggiuntivo di 1,5 milioni di euro al mese. Questo significa che, entro la fine dell'anno scolastico, il conto potrebbe arrivare a 9 milioni di euro. Una cifra di fatto insostenibile tanto per Palazzo Moroni alle prese con spese milionarie per far fronte all'emergenza Covid e i mancati introiti legati ai tributi, quanto per l'ente guidato da Fabio Bui che ormai da anni può contare su un bilancio molto ridotto.

I NUMERI

Attualmente in provincia ci sono 38.337 studenti delle scuole superiori suddivisi in 33 istituti. Questi fino al 23 dicembre rimarranno a casa con la didattica a distanza. Dal 7 gennaio, però, il 75% di loro tornerà in classe. Ogni giorno entreranno a scuola 28.752 studenti. L'organizzazione degli orari e la turnazione degli studenti spetterà ai presidi. Saranno loro a decidere il da farsi. Su un punto, però, non si potrà derogare: il 75% degli studenti in classe, gli altri collegati da remoto.

«Attendiamo dalla Regione e dall'Ufficio scolastico regionale le linee-guida non vincolanti ha spiegato, qualche giorno fa, il provveditore Roberto Natale - Ci saranno delle indicazioni e dei suggerimenti ma poi ogni scuola avrà la propria autonomia decisionale. Le linee-guida principali dovrebbero invitare a favorire la didattica in presenza per gli alunni di prima e quelli di quinta». Un'attenzione particolare agli alunni di prima per favorire il miglior approccio con il nuovo ambiente scolastico e a quelli di quinta che dovranno preparare l'esame di maturità. Tra meno di un mese si torna in classe: il nodo-trasporti va sciolto nelle prossime ore.

Alberto Rodighiero

