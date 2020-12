IL PIANO

PADOVA Tra soli otto giorni arriveranno i vaccini anti-Covid a Padova, i primi a ricevere le dosi saranno 120 sanitari in prima linea negli ospedali dell'Ulss 6 Euganea. Nelle prossime ore verrà messa a punto l'organizzazione logistica, ma nel frattempo l'attesa nella sanità padovana è massima. L'arrivo in Italia delle prime 9.750 dosi di vaccino della Pfizer è atteso per il 27 dicembre. È quanto ha comunicato il Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri ieri, nel corso della riunione tra Governo e Regioni. Le dosi arriveranno all'ospedale Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione simbolica in tutta Italia, nello stesso giorno si potranno somministrare i vaccini in tutte le Regioni. «L'approvvigionamento del vaccino anti-Covid avviene a livello nazionale ha spiegato il direttore sanitario dell'Ulss 6, Patrizia Benini, in occasione dell'ultima diretta Facebook da via Scrovegni -. La Regione ha già predisposto un piano organizzativo per la distribuzione negli Hub dotati di frigoriferi per contenere dosi a -80 gradi. Una circolare contiene le modalità di organizzazione e distribuzione per le singole province. La prima fase che riguarda un vaccino che ha una peculiarità legata alla catena del freddo coinvolgerà il personale sanitario degli ospedali e delle case di riposo. Ma potrebbero rientrare anche gli operatori che si occupano dei tamponi sul territorio». L'Ulss 6 è in attesa di precisazioni. «Seguiranno poi le fasi successive conclude il direttore sanitario Benini - con altri tipi di vaccino fino ad arrivare all'immunizzazione di massa».

PRIORITÀ

La priorità, per ora, è garantita alle categorie a rischio. I primi a ricevere il tanto atteso vaccino saranno quindi i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari al lavoro nei reparti e nelle rianimazioni Covid della provincia di Padova. Domenica 27 dicembre saranno vaccinati 120 sanitari dell'Ulss 6, ente che complessivamente conta 7mila dipendenti della sanità. Poi sarà la volta dell'Azienda ospedaliera, dove oltre 900 sanitari su 8mila sono impiegati nei reparti Covid di via Giustiniani. Sul tema si è espressa recentemente sui social network anche l'immunologa padovana Antonella Viola, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca pediatrica. «Da quanto dichiarato dal ministro Speranza scrive la professoressa Viola - l'Italia ha firmato un contratto con Pfizer che prevede l'arrivo nel nostro Paese di quasi 27 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare 13,5 milioni di italiani. Queste dosi però non arriveranno subito, ma durante tutto il 2021. L'unica cosa certa è che a gennaio ne arriveranno in sufficienza per la vaccinazione di 1,7 milioni di cittadini; troppo poche perché possano avere un impatto sulla nostra quotidianità». L'Italia ha puntato su altre tre aziende farmaceutiche. «La sperimentazione di AstraZeneca non sta avendo un percorso semplice, a causa di una serie di errori che porteranno probabilmente a ripetere lo studio di fase III. Sanofi ha dichiarato che, a causa dei risultati insoddisfacenti del vaccino, bisognerà rivedere la sperimentazione, e che quindi il loro prodotto non sarà pronto prima della fine del 2021. L'unica speranza è che il vaccino Johnson&Johnson, ora in fase III, si dimostri sicuro ed efficace, ma, non avendo ancora nessun dato, non sappiamo se sarà approvato in tempi relativamente brevi». E sui timori di reazioni allergiche aggiunge: «Sappiamo che non sono state riscontrate reazioni allergiche durante la sperimentazione e che, in risposta ai vaccini comuni, il tipo di reazioni avute nei due soggetti inglesi sono possibili ma molto, molto rare. Per il momento quindi niente panico ma cautela: si continua a vaccinare ma si escludono i soggetti che hanno avuto episodi di anafilassi in passato (reazioni allergiche molto gravi ai farmaci). Avere più vaccini a disposizione sarà importante anche per questo: offrire a tutti il vaccino giusto».

