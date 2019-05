IL PIANO PADOVA Se l'altro ieri era stata una giornata decisiva per il Sir 2,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOPADOVA Se l'altro ieri era stata una giornata decisiva per il Sir 2, con la firma di Arturo Lorenzoni in calce alla delibera per l'affidamento inerente la presentazione della domanda di finanziamento al Ministero, ieri è stata invece una giornata fondamentale per l'altra futura linea tramviaria, il Sir 3. Il consiglio di amministrazione di APS Holding, infatti, ha approvato gli atti della gara per l'individuazione del soggetto che predisporrà l'elaborato definitivo ed effettuerà anche il coordinamento della Sicurezza relativamente...