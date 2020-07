IL PIANO

PADOVA Nel 2021 potrebbe scattare la rivoluzione dei plateatici in piazza Dei Signori. Comune e Soprintendeva, archiviata la fase emergenziale legata al Covid 19, sarebbero intenzionati a studiare un piano che potrebbe dare un nuovo volto a uno dei luoghi simbolo della città. Un piano che avrebbe come obiettivo quello di liberare, almeno parzialmente, la parte centrale della piazza. A lanciare quella che è molto più di una suggestione, ha provveduto, circa un mese fa, il Soprintendente Fabrizio Magani.

L'IPOTESI

«Sempre nel rispetto del contesto artistico e architettonico ha spiegato Mangani la presenza dei plateatici non va considerata negativamente. Trovo anche positive le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per consentire ai locali del centro di rispettare il distanziamento sociale». Il Soprintendente si è anche spinto più in la. «Sulla predisposizione dei plateatici di piazza Dei Signori, secondo me, magari alla fine di questo periodo emergenziale, si potrebbe fare anche un ragionamento più ampio ha continuato Perché, per esempio, non utilizzare a questo scopo, pedonalizzandole, via San Clemente o, in alternativa, via Fiume. In questo modo baristi e ristoratori potrebbero avvicinare i tavolini ai loro locali, evitando ai camerieri di dover attraversare una strada aperta al traffico». «Naturalmente ha concluso un provvedimento di questo genere andrebbe studiato anche dal punto di vista viabilistico. In tutti i casi, a servizio della piazza rimarrebbe una strada di attraversamento».

LO SCENARIO

Una suggestione che è stata presa al volo dall'assessore al Commercio Antonio Bressa che si è anche spinto oltre. «I plateatici di piazza dei Signori, per me potrebbero trovare posto tanto in via Fiume, quanto in via San Clemente», ha detto l'esponente del Partito democratico facendo chiaramente intendere che una prospettiva di questo tipo non dispiacerebbe affatto all'amministrazione Giordani.

Nell'attesa di capire se il progetto potrà prendere forma e sostanza, gli ampliamenti anti Covid dei plateatici concessi gratuitamente dal Comune, a giugno hanno registrato un boom di adesioni. «Sì, effettivamente, le domande presentate sono state tantissime ha spiegato ancora Bressa che nei mesi scorsi è stato in prima linea per andare incontro alle richieste degli esercenti In un mese, infatti, sono arrivare 242 domande e, di queste, 182 sono già state evase». Solamente 32 sono state, invece, quelle respinte per motivi di natura tecnica. Le richieste sono arrivare soprattutto dal centro storico e dalle aree limitrofe al cuore della città. Non sono mancate, però, alcune domande dai quartieri. Tra ampliamenti dei plateatici già esistenti e richieste ex novo, in piazza delle Erbe a rivolgersi al Comune sono stati undici locali, in piazza Dei Frutti 9 e 13 in piazza Dei Signori. Calcolando che, complessivamente, i pubblici esercizi presenti in città sono 1200, si può tranquillamente affermare che un locale su cinque ha deciso di cogliere al volo l'opzione messa in campo dalla giunta Giordani. Ad approfittare della disponibilità del Comune sono stati veramente in tanti. A battere tutti sul tempo, già a fine maggio, è stato il ristorante Ai Navigli di riviera Tiso da Camposanpiero che ha piazzato, dove fino a poco tempo prima si poteva tranquillamente parcheggiare, tavolini, sedie e qualche pianta. A ottenere l'utilizzo dei posti carico e scarico davanti ai loro locali sono stati anche il Green Street Club di via Dante, il Caffè Carlotta di via San Francesco e la gelateria I gelati di Gaia in via Siracusa.

Al.Rod.

