Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOPADOVA Lunedì scatta la rivoluzione del trasporto pubblico in città e provincia. Una rivoluzione che prevede la messa in strada di 111 nuovi bus ecologici e l'introduzione di nuove tariffe. Il contratto del trasporto pubblico entra in vigore in concomitanza dell'inizio dell'anno scolastico: a tornare in classe saranno 107.120 tra bambini e ragazzi e di questi 39.244 sono studenti degli istituti superiori che, in larga parte,...