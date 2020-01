IL PIANO

PADOVA La prima offerta era già sul suo tavolo da qualche settimana. La seconda è arrivata ieri pomeriggio da un'altra cordata, pure questa formata da imprenditori padovani, anch'essi con il medesimo proposito: investire più o meno quattro milioni di euro per realizzare la nuova curva nord all'Euganeo, in cambio del fatto di poter costruire a ridosso l'impianto per l'arrampicata. Diego Bonavina, assessore allo sport, quindi, comincia a vedere concretizzarsi il sogno di dotare la città di uno stadio con un volto diverso. Dopo questo ultimo incontro, infatti, ora assieme ai tecnici del Comune confronterà le due proposte e alla fine la migliore sarà oggetto di un bando di gara pubblico, rivolto a tutti coloro che fossero intenzionati a realizzare un'opera del genere. A parità di condizioni, vincerà il gruppo che per primo l'ha presentata. Altrimenti aggiudicatario risulterà chi presenterà l'offerta migliorativa ritenuta maggiormente vantaggiosa per il Comune. L'intervento per la sistemazione della curva nord va ad aggiungersi a quello per la sud, già programmato e che partirà il primo settembre: gli spalti, che ora distano una sessantina di metri dal rettangolo di gioco, verranno costruiti a ridosso del campo.

LA CURIOSITÀ

Tutto questo interessamento per la sistemazione della curva nord prende le mosse dal fatto che l'arrampicata anche a Padova fa registrare un numero crescente di appassionati che la praticano. Le attuali strutture disponibili, alle Brentelle (scoperta) e in via Bernina, sono sempre strapiene di gente, tanto che numerosi padovani si sono iscritti in una palestra di Treviso che, però, non è olimpica. «Il nostro futuro impianto adiacente all'Euganeo - spiega lo stesso Bonavina - in vista anche dell'arrivo delle Olimpiadi Milano-Cortina, avrà i 15 metri d'altezza, necessari per l'omologazione appunto delle competizioni a cinque cerchi. Per Padova, quindi, si tratta di una grandissima occasione da cogliere senza indugi». «Senza contare - ha detto ancora Bonavina - che nel contempo si realizza pure un altro obiettivo, per me assolutamente prioritario, che è quello di chiudere definitivamente lo stadio Euganeo, eliminando le dispersioni. Con entrambe le curve rinnovate avremmo davvero un altro stadio. E non escludo che si riesca addirittura a far partire insieme i cantieri, entrambi previsti con la formula del project financing».

In questo momento l'elaborato per la sud è in una fase di attesa, in quanto i tecnici stanno vagliando tutte le opportunità presenti sul mercato nazionale per la copertura che dev'essere necessariamente antigelo.

LA SCELTA

Il problema è che da quella parte d c'è il pericolo che il tetto sopra gli spettatori si ghiacci e quindi dovrà essere fatta una scelta che tenga conto di questa eventualità, visto che non è possibile inserire, come negli impianti di ultima generazione tipo lo Juventus Stadium, il riscaldamento sotto il manto erboso, perché i costi lieviterebbero in maniera esponenziale. Alla fine le due curve dell'Euganeo risulteranno esteticamente identiche, anche se una sarà più grande. E simmetrico al palasport per l'arrampicata ci sarà, a ridosso appunto della curva sud, quello per il basket e il calcio a cinque. Il costo complessivo di quest'ultima opera è 5 milioni e 880 mila euro, co-finanziati dal Credito sportivo, dal bando periferie e dalla Fondazione Cariparo.

