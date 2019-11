CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOPADOVA L'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi non può ancora tirare un sospiro di sollievo. Anche se la piena di ieri pomeriggio non ha creato particolari problemi, ieri mattina il Bacchiglione ha fatto paura. «Fortunatamente siamo riusciti a gestire i due metri di piena senza particolari complicazioni ha spiegato nel tardo pomeriggio Micalizzi Purtroppo, però, potrebbe non essere finita. Per domani (oggi, ndr), infatti, sono previste precipitazioni consistenti in Pedemontana e questo potrebbe avere ripercussioni sul...