IL PIANO PADOVA Il Comune stanzia 60 mila euro per il rinnovo dell'illuminazione

IL PIANOPADOVA Il Comune stanzia 60 mila euro per il rinnovo dell'illuminazione lungo via Armistizio. «Si tratta di una strada molto trafficata, i lampioni che la illuminano, però, sono di vecchia generazione ha spiegato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi per questo abbiamo deciso di rinnovare i punti luce. I lavori inizieranno a breve». Entro la fine dell'anno, intanto, tremila nuovi lampioni andranno a rinnovare in maniera radicale l'illuminazione dell'Arcella. Sicurezza, risparmio energetico, miglioramento dell'arredo...