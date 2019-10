CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PIANOPADOVA Due facce di una stessa medaglia, con funzioni diverse ma integrate. La fotografia di quello che verrà l'hanno scattata le nuove schede ospedaliere approvate dalla Giunta regionale veneta nella primavera scorsa che, fissando la programmazione sanitaria pluriennale, raccontano per filo e per segno la futura configurazione dell'attesissimo nuovo polo della salute a San Lazzaro con conseguente, massiccia rivisitazione dell'attuale area giustinianea. Ebbene, complessivamente il Policlinico su due poli, come tanto ama chiamarlo la...