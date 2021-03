IL PIANO

PADOVA Dal Cittadellese fino alla Bassa Padovana, passando per le terme e la cintura urbana: in tutte le zone della provincia da domani saranno intensificati i controlli sugli spostamenti legati alle nuove regole della zona rossa. La Polizia locale dei vari Comuni si concentrerà sulle strade ma rimarrà alta l'attenzione anche su bar e ristoranti: i locali potranno lavorare solo da asporto e spetterà agli agenti verificare che non ci sia qualche furbo che faccia entrare e sedere i clienti.

In tutti i comprensori della provincia saranno organizzati decine di posti di blocco quotidiani lungo le arterie principali e ad ogni automobilista fermato verrà richiesta l'autocertificazione. I controlli dopo le ore 22 proseguiranno come negli ultimi mesi perché ovviamente il coprifuoco permane.

LE AUTOCERTIFICAZIONI

Sono numerose le autocertificazioni false e bizzarre che in questi mesi gli agenti hanno scoperto. C'è chi ha riferito di dover andare dal familiare in fin di vita e poi si è scoperto che non aveva più i genitori da qualche anno. C'è chi ha riferito di essersi addormentato sul divano dalla fidanzata e di essere stato costretto a tornare a casa fuori tempo massimo. Le giustificazioni verranno tutte accolte dalle forze dell'ordine ma è chiaro che verranno fatte le opportune verifiche.

IL COMANDANTE

«Premesso che mi appello all'onestà intellettuale della popolazione - ha detto il comandante della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, Antonio Paolocci - l'attività di controllo non sarà rivolta a fare cassa, ma a prevenire ogni forma di contagio legato al Covid-19. Verrà utilizzato buonsenso, ma non ammettiamo per ovvi motivi che la collettività si prenda gioco delle forze dell'ordine».

Ogni comando di Polizia locale della provincia metterà in strada tutti gli effettivi a disposizione. Verranno rivisti i turni di lavoro, dando maggiore sfogo ai pattuglioni serali e notturni, proprio per monitorare le strade nelle ore più a rischio.

Grande attenzione verrà riservata alle aree verdi comunali del padovano. Con la chiusura delle scuole è forte il rischio che si vengano a creare assembramenti soprattutto tra i giovanissimi. In tal senso l'appello alle mamme è quello di «muoversi con le dovute attenzioni e sempre e comunque nelle vicinanze della propria abitazione».

Tra le domande più ricorrenti pervenute ai singoli comandi, si parla anche di uscite serali con i propri cani. Nel rispetto del buonsenso e del coprifuoco è consentita la passeggiata prima di andare a letto, senza tuttavia potersi muovere più di tanto dal quartiere di residenza.

L'INTERVENTO

Intanto a Vigonza proprio i vigili sono stati costretti ad un doppio intervento. Quattro clienti di un bar di Busa sono stati multati venerdì pomeriggio perché erano tutti seduti senza mascherine e non distanziati. Sanzionato anche il titolare del locale, che rimarrà chiuso per cinque giorni. E' il primo bar chiuso dai vigli a Vigonza dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Multato con 400 euro anche il titolare di una tabaccheria sempre di Busa che, nonostante la presenza di numerosi clienti, non indossava la mascherina.

